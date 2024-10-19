Корнеев о поражении «Спартака»: «Думали, что после Абаскаля эксперименты закончатся, но нет. В центре поля проходной двор, Маркиньос вообще не защитник»

Игорь Корнеев высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара».

Красно-белые дома проиграли со счетом 0:3 в матче 12-го тура Мир РПЛ .

«У «Спартака » в центре поля был проходной двор. Мы-то думали, что эксперименты после Гильермо Абаскаля закончатся, но нет. Маркиньос вообще не защитник.

Играть по схеме с тремя центральными защитниками – это не спартаковская история. В первом тайме у москвичей вообще не было структуры. «Краснодар » одержал заслуженную победу», – сказал бывший тренер сборной России.