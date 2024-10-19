Корнеев о поражении «Спартака»: «Думали, что после Абаскаля эксперименты закончатся, но нет. В центре поля проходной двор, Маркиньос вообще не защитник»
Игорь Корнеев высказался о поражении «Спартака» от «Краснодара».
Красно-белые дома проиграли со счетом 0:3 в матче 12-го тура Мир РПЛ.
«У «Спартака» в центре поля был проходной двор. Мы-то думали, что эксперименты после Гильермо Абаскаля закончатся, но нет. Маркиньос вообще не защитник.
Играть по схеме с тремя центральными защитниками – это не спартаковская история. В первом тайме у москвичей вообще не было структуры. «Краснодар» одержал заслуженную победу», – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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