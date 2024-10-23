Энрике об 1:1 с ПСВ: «ПСЖ» создает больше всех моментов в ЛЧ. Команда на правильном пути, играет в тот футбол, который я хочу»
Луис Энрике подвел итоги игры «ПСЖ» с ПСВ (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
«Я думаю, что мы команда, которая создает больше всего моментов в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что команда на том пути, который я вижу, играет в тот футбол, который я хочу.
Наша команда была лучше, она лучше защищалась, но это футбол. Это сложный турнир с трудной жеребьевкой. Конечно, я обеспокоен. Я думаю о том, что нам нужно будет сделать с командой, но мне нравится менталитет моих игроков», – заявил главный тренер «ПСЖ».
6 ноября парижане примут мадридский «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов.
«ПСЖ» выиграл 40% матчей в ЛЧ при Энрике – худший показатель среди тренеров парижан после покупки клуба катарцами
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
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