Энрике об 1:1 с ПСВ: «ПСЖ» создает больше всех моментов в ЛЧ. Команда на правильном пути, играет в тот футбол, который я хочу»

Луис Энрике подвел итоги игры «ПСЖ» с ПСВ (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Я думаю, что мы команда, которая создает больше всего моментов в Лиге чемпионов. У меня нет сомнений, что команда на том пути, который я вижу, играет в тот футбол, который я хочу.

Наша команда была лучше, она лучше защищалась, но это футбол. Это сложный турнир с трудной жеребьевкой. Конечно, я обеспокоен. Я думаю о том, что нам нужно будет сделать с командой, но мне нравится менталитет моих игроков», – заявил главный тренер «ПСЖ».

6 ноября парижане примут мадридский «Атлетико» в 4-м туре Лиги чемпионов.

«ПСЖ» выиграл 40% матчей в ЛЧ при Энрике – худший показатель среди тренеров парижан после покупки клуба катарцами