«ПСЖ» выиграл 40% матчей в ЛЧ при Энрике – худший показатель среди тренеров парижан после покупки клуба катарцами

«ПСЖ» выиграл 6 из 15 матчей в ЛЧ под руководством Луиса Энрике.

Парижане сыграли вничью с ПСВ (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

У «ПСЖ» под руководством Энрике 6 побед, 6 поражений и 3 ничьи в главном еврокубковом турнире.

Таким образом, парижане выиграли 40% матчей в Лиге чемпионов при нынешнем главном тренере парижан – это худший показатель среди тренеров «ПСЖ » с момента, когда катарский фонд QSI купил клуб в 2011 году.