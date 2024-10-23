«ПСЖ» выиграл 40% матчей в ЛЧ при Энрике – худший показатель среди тренеров парижан после покупки клуба катарцами
«ПСЖ» выиграл 6 из 15 матчей в ЛЧ под руководством Луиса Энрике.
Парижане сыграли вничью с ПСВ (1:1) в 3-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
У «ПСЖ» под руководством Энрике 6 побед, 6 поражений и 3 ничьи в главном еврокубковом турнире.
Таким образом, парижане выиграли 40% матчей в Лиге чемпионов при нынешнем главном тренере парижан – это худший показатель среди тренеров «ПСЖ» с момента, когда катарский фонд QSI купил клуб в 2011 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Opta
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