ПСВ сенсационно не проиграл «ПСЖ» на выезде – 1:1. На ничью давали кэф 6.00
«ПСЖ» и ПСВ сыграли вничью (1:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Букмекеры были уверены в победе французского клуба. На ничью можно было поставить с коэффициентом 6.00.
Ранее «ПСЖ» уступил в ЛЧ «Арсеналу» (0:2) и обыграл «Жирону» (1:0).
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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