«ПСЖ» почти не изменился после ухода Мбаппе. И вот почему

Разбор Артема Денисова.

Есть два гендера.

«В командном смысле «ПСЖ» теперь гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Когда случается потеря, заметно, как включается вся команда. Отличная организация. Без Мбаппе они бегают гораздо больше», – тренер «Бреста» Эрик Руа после поражения 1:3.

«В «ПСЖ» больше нет индивидуальностей. Это коммунистический футбол. У Луиса Энрике тоталитарные идеалы, он навязывает свой стиль. Даже его ментор Пеп Гвардиола признал, что играть со звездой, как Эрлинг Холанд, полезно», – журналист Даниэль Риоло.

Так какой он, этот «ПСЖ»?

Вообще-то глобальных изменений после ухода Мбаппе нет. «ПСЖ» и при Килиане был командой Энрике

Видим тренера Энрике – смотрим на владение мячом.

В прошлом сезоне «ПСЖ» и «Ман Сити» держали мяч чаще всех в топ-5 лигах – по 65,2%. На старте новой кампании у «ПСЖ» 66,8%, но лидерство утеряно – у «Баварии» Венсана Компани 69%.

Структурно и идейно «ПСЖ» почти не изменился после ухода Мбаппе: та же тройка центральных защитников при розыгрыше мяча, тот же контроль в центре поля, креатив полностью зависит от фланговых игроков атаки: Брэдли Барколя слева, Усман Дембеле и Ашраф Хакими справа.

«ПСЖ» и в прошлом сезоне был командой не Мбаппе, а Энрике. Мбаппе зачастую даже не играл на любимой позиции слева в нападении – в его привычной роли выступал Барколя, а сам Килиан оказывался на острие. Окей, была взаимная адаптация: Энрике понимал ограниченность Мбаппе без мяча, «ПСЖ» часто прессинговал персонально, Мбаппе закрепляли за наименее опасным защитником соперника на мяче.

В остальном Энрике полностью подчинил «ПСЖ». Минимум компромиссов. Например, мы все знаем об атакующем потенциале Нуну Мендеша, но при владении он остается третьим центральным защитником, чтобы сохранить контролирующую структуру. Энрике ограничивает атакующий вклад Мендеша ради оборонительной гармонии.

«ПСЖ» оставляет соперника без мяча и долго-долго катает. Рисковать можно только фланговым игрокам атаки. Риск в центральной оси, тем более в центре поля, недопустим.

Тренд сохраняется и в новом сезоне.

Барколя заменил Мбаппе

Технически Брэдли заменял Килиана еще в прошлом сезоне, заняв его любимую позицию.

Барколя шикарно начал сезон в статусе лучшего бомбардира Лиги 1: 7 голов за 8 туров – уже почти в два раза больше, чем в прошлом чемпионате (4). Его обводящие удары в дальний угол – просто супер. Сейчас один из лучших завершителей Европы. Барколя восхищает легкостью, даже расслабленностью, с которой завершает моменты. Получить мяч на фланге в изоляции, сместиться чуть в центр, пробить в дальний – уже классика.

Голы Барколя невольно возвращают во времена Мбаппе. Очень похоже. Когда все привыкли к обводящим ударам Килиана в дальний, он научился прошивать соперников в ближний. Может, такая ударная эволюция впереди и у Брэдли.

Барколя еще рано называть сложившимся топ-игроком только из-за нестабильности. Она была в прошлом сезоне, есть и сейчас: Барколя уничтожил «Гавр», «Монпелье», «Лилль», «Ренн», «Страсбур», молчал против «Бреста», «Жироны», «Реймса», «Арсенала», «Ниццы».

Разумные слова о Барколя в сентябре произнес именно Мбаппе: «У Брэдли невероятный потенциал, я с удовольствием смотрю на его игру и желаю успехов. А еще очень надеюсь, что журналисты и фанаты пощадят его после неудачных матчей».

Этот сезон – первый для Барколя в роли лидера топ-клуба. Посмотрим, как он пройдет длинную дистанцию, если возникнут кризисы: как с ними справится, как покажет себя в топ-матчах. Старт сезона многообещающий.

Дембеле и Хакими – по-прежнему чит-код

Назовете более атакующий фланговый дуэт в современном футболе? Я подожду.

Дембеле, как и Барколя, уже забил в этом сезоне Лиги 1 больше, чем в предыдущем: 4 против 3.

Второй год подряд взаимодействие Дембеле и Хакими – главный источник креатива «ПСЖ». Как бы ни был плох Дембеле в принятии решений, его общий объем атакующих действий слишком гигантский. Он выкручивает позвонки каждому сопернику. Берет количеством. Он лидер Лиги 1 по предударным действиям – 7,11 в среднем за матч. Хакими занимает в этом списке высокое 5-е место – естественно, лучший среди крайних защитников.

Хотя Хакими тяжело назвать защитником – при владении он едва ли не дополнительный нападающий. Отлично понимает Дембеле, хорошо обыгрывается в стенку, своевременно открывается. На Дембеле выходят по 2-3 игрока – Хакими пользуется свободой. У марокканца уже 1+3 по гол+пас.

Здорово для «ПСЖ», что это именно связка, а не просто два отдельно взятых индивидуально сильных игрока. У Дембеле и Хакими правда отличная сыгранность. Как выбегают из защиты, как освобождают друг для друга пространство, как обыгрываются в пас на скорости – даже в самом стерильном с точки зрения владения матче «ПСЖ» Хакими и Дембеле все равно что-то создадут.

Без Мбаппе Энрике предпочитает ложных девяток. Это главное изменение

В первом туре Энрике стартовал с Гонсалу Рамушем, классическим центрфорвардом. Рамуш тяжело травмировался уже на 20-й минуте. Оставшись без него, Энрике перешел на игру с ложной девяткой.

Сначала ей был Марко Асенсио. Получилось круто и непродолжительно – в этом вся карьера Асенсио, который опять травмировался. Энрике не отступил: сначала попробовал ложной девяткой 50-миллионного новичка Дезире Дуэ (слабовато), потом Ли Кан Ина (хорошо). Асенсио (или Дуэ, или Ли) уходил вглубь, давая дополнительную опцию для контроля мяча в центре поля. Фактически плюс один центральный полузащитник, которому разрешено креативить больше, чем остальным.

Главная жертва симпатий Энрике к ложной девятке – Рандаль Коло-Муани (отдельный текст про его страдания). После травмы Рамуша он остался единственным доступным центрфорвардом, но все равно не пробился в основу. Из-за ротации все-таки стартовал против «Реймса», но… не центрфорвардом, а широко-широко на правом фланге, на месте Дембеле. Ложной девяткой был Дуэ. Коло-Муани перевели в центр только после 35-40 минут.

Еще весной я писал, что Коло-Муани нужно уйти из «ПСЖ». Хотя бы в аренду. Пока есть Энрике, Рандаль останется мемом стоимостью в 95 млн евро. Энрике даже не использует его как нападающего, придумывая странные эксперименты.

Центр защиты – зона, где у «ПСЖ» самый заметный прогресс

«ПСЖ» уверенно выиграл чемпионство-2023/24, но по допущенным моментам финишировал аж пятым. Это следствие слабой обороны (особенно во второй половине сезона). Милан Шкриньяр травмировался и вернулся в ужасающей форме, молодой Лукас Бералдо постоянно ошибался, даже Маркиньос выглядел заметно слабее обычного.

На старте нового сезона Маркиньос вернулся на привычно высокий уровень. В чемпионате, который кишит амбалами, у бразильца по-прежнему самый крепкий корпус. Способен отодвинуть от мяча кого угодно.

Теперь рядом с ним действует Вильян Пачо, за которого «ПСЖ» заплатил «Айнтрахту» 40 млн. После Коло-Муани у некоторых фанатов «ПСЖ» аллергия на трансферы из «Айнтрахта», но Пачо начал здорово. Физически мощный и спокойный защитник очень надежен. У них уже хорошая сыгранность с Маркиньосом.

А еще их уверенная игра – причина, почему почти нечего сказать о Матвее Сафонове. Против «Жироны» – 0 моментов, против «Реймса» – 1 момент (гол), против «Ренна» напряжно только после замены Маркиньоса.

Пачо и Маркиньос радуют, но в центре защиты явно не хватает качественной глубины: Милан Шкриньяр не устраивает Энрике, Бералдо – сейчас просто не уровень «ПСЖ» (львиная доля пропущенных в этом сезоне – его вина), Люка Эрнандес восстанавливается после крестов, Преснель Кимпембе – хорошо, что мы хотя бы помним о его существовании.

Невеш – многообещающий трансфер

Казалось, 20-летний Жоау Невеш куплен из «Бенфики» за 60 млн евро на место Мануэля Угарте, проданного «МЮ». Вместо сильного опорника-разрушителя, ограниченного на мяче, пришел разыгрывающий опорник. Так этот трансфер рекламировали.

На деле Невеш пока даже не совсем опорник. Обычно в роли разыгрывающего выступает Витинья, Невеш располагается выше. Сейчас он лучший ассистент Лиги 1 с шестью голевыми передачами. Жоау показал, что умеет вытягивать соперников и отдавать в свободные пространства, у него классные забросы и диагонали. Меня впечатлило качество навесов – элитное для игрока центра поля. А ведь Невеш еще и обводит. И разрушает чужие атаки. И просто уверенно контролирует мяч.

Возможно, восторгов его игрой сейчас чуть больше разумного. Но предположить, что у португальца большое будущее, точно можно. Его сильная игра явно может преобразить «ПСЖ».

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Пока в сравнении с прошлым сезоном «ПСЖ» значительно прибавил в центре защиты. В остальном это примерно та же команда с изнурительным владением и взрывным правым флангом, но теперь без Мбаппе. Если Барколя обретет стабильность, он станет шикарной заменой Килиану. От этого зависит и потенциал «ПСЖ» в борьбе за ЛЧ.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Pantling, Julian Finney; East News /GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP