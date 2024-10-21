Энрике о том, что «ПСЖ» – одна из лучших команд Европы: «Приятно осознавать, что наши соперники так говорят о нас. Наша цель – бороться за все трофеи»

Луис Энрике отреагировал на мнение, что «ПСЖ» – одна из лучших команд Европы.

Ранее об этом заявил главный тренер «Страсбура » Лиэм Россеньор. Его команда уступила парижанам (2:4) в 8-м туре Лиги 1 в субботу.

«Мы играли против одной из лучших команд Европы, они всем доставляют проблемы», – сказал Росеньор после игры. Луис Энрике , отвечая журналистам, прокомментировал эти слова на пресс-конференции перед завтрашним матчем с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Приятно осознавать, что наши соперники так говорят о нас, приятно получать такую ​​похвалу. Наша цель – бороться за все трофеи, но мы должны думать о сложности Лиги чемпионов, это самый большой турнир в Европе, и мы стремимся к прогрессу.

Завтра мы играем дома и хотим добиться положительного результата против соперника очень высокого уровня, который доминирует в своем чемпионате с невероятными показателями (9 матчей, 9 побед, 29 забитых голов, 6 пропущенных – Спортс’‘). Это будет очень сложный матч, возможно, немного похожий на игру со «Страсбуром».

Они играют далеко от своих ворот и забили два гола в результате прессинга. Они очень хорошо играют и защищаются», – заявил главный тренер «ПСЖ ».