«Арсенал» пару минут играл в меньшинстве – Льюис-Скелли вынимал сережку из уха после ухода с поля Калафьори в матче ЛЧ с «Шахтером»

«Арсенал» пару минут играл в меньшинстве из-за заминки с заменой по вине игрока.

На 70-й минуте защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори лишился мяча у штрафной лондонцев в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» и получил повреждение. Итальянце покинул поле в сопровождении медиков.

Главный тренер «канониров» Микель Артета подготовил замену – в игру должен был вступить Майлз Льюис-Скелли.

Однако 18-летний англичанин завозился, пока вынимал сережку, его не выпускал на поле четвертый рефери. Из-за этого хозяевам пришлось провести пару минут в меньшинстве.

Изображение: кадр из трансляции

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