Николич о Пьяниче в старте против «Ахмата»: «Суперкачественный игрок, пришло время выйти. Важный матч для ЦСКА, попробовали освежить команду»
Марко Николич объяснил, почему Миралем Пьянич сыграет в старте против «Ахмата».
Сегодня ЦСКА примет грозненский клуб в матче 6-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.
«Пьянич – суперкачественный игрок. Пришло время ему выйти в старте. Он показывает на тренировках, что более‑менее физически хорошо готов. Эта игра важна для нас. В нашей группе еще ничего не решено.
У нас была тяжелая игра несколько дней назад, но мы попробовали освежить команду. Мы уверены, что этот состав может набрать три очка против сложного соперника», – сообщил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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