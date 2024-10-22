Глава ФИФА Инфантино о борьбе с расизмом в футболе: «Это принципиальная битва, в которой мы должны победить. И мы побеждаем, потому что едины»

Джанни Инфантино высказался о борьбе с расизмом в футболе.

Президент ФИФА выступил на генеральной ассамблее Африканской конфедерации футбола (CAF).

«Я думаю, что это принципиальная битва, в которой мы должны победить. И мы побеждаем, потому что мы едины», – сказал Инфантино .