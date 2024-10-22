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Булыкин о футболе в России: «Карпин правильно говорит, что прогресса нет. Средние легионеры, большие зарплаты. Нас обыгрывали клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары наших»

Дмитрий Булыкин не видит прогресса в российском футболе в последние годы.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически высказался о развитии футбола в России. 

«То, что мы сейчас не прогрессируем, – это факт, варимся в собственном соку. Средние легионеры, большие зарплаты. Конечно, это все влияет на то, что нет прогресса в российском футболе. Понятно, что без международных игр этого не будет.

Хотя последние игры на международном уровне дали всем понять, что сколько бы мы ни тратились, а из группы даже выйти не можем. Нас обыгрывают какие-то клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары человек в наших командах.

Конечно, это заставляет задуматься, но у нас этого не сделали, а вместо этого говорим, что все хорошо. Карпин правильно говорит, что прогресса нет, а у некоторых виден и регресс.

Из слов Карпина поставил бы под сомнение только то, что в Европе перед игрой носятся. В мое время во всех клубах такого не было. Во всех европейских клубах, в которых я играл, перед матчем всегда были легкие тренировки.

Надо, наверное, у ребят из Англии спросить, как есть на самом деле. АПЛ – это самый инновационный и продвинутый чемпионат, и надо спросить у них, как там готовятся.

Ну или у Головина, который в «Монако» играет, борется с «ПСЖ», – сказал бывший нападающий сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoПСЖ
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logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
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logoВалерий Карпин
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