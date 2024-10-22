Булыкин о футболе в России: «Карпин правильно говорит, что прогресса нет. Средние легионеры, большие зарплаты. Нас обыгрывали клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары наших»
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин критически высказался о развитии футбола в России.
«То, что мы сейчас не прогрессируем, – это факт, варимся в собственном соку. Средние легионеры, большие зарплаты. Конечно, это все влияет на то, что нет прогресса в российском футболе. Понятно, что без международных игр этого не будет.
Хотя последние игры на международном уровне дали всем понять, что сколько бы мы ни тратились, а из группы даже выйти не можем. Нас обыгрывают какие-то клубы, где у всех зарплаты меньше, чем у пары человек в наших командах.
Конечно, это заставляет задуматься, но у нас этого не сделали, а вместо этого говорим, что все хорошо. Карпин правильно говорит, что прогресса нет, а у некоторых виден и регресс.
Из слов Карпина поставил бы под сомнение только то, что в Европе перед игрой носятся. В мое время во всех клубах такого не было. Во всех европейских клубах, в которых я играл, перед матчем всегда были легкие тренировки.
Надо, наверное, у ребят из Англии спросить, как есть на самом деле. АПЛ – это самый инновационный и продвинутый чемпионат, и надо спросить у них, как там готовятся.
Ну или у Головина, который в «Монако» играет, борется с «ПСЖ», – сказал бывший нападающий сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий