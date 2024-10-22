Карпин о том, что «мы 20 лет идем не туда»: «Это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста»
Валерий Карпин объяснил свои слова о том, что российский футбол «идет не туда».
– Что Вы имели в виду, когда сказали, что «мы 20 лет идем не туда»?
– Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймет, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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