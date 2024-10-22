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  • Карпин о ВАР: «Для чего он? Помогать исправлять ошибки. Но говорят: ВАР не имел оснований вмешаться. Подождите, был фол, был контакт? Что значит «недостаточный», как определить? Прибор какой-то есть?»
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Карпин о ВАР: «Для чего он? Помогать исправлять ошибки. Но говорят: ВАР не имел оснований вмешаться. Подождите, был фол, был контакт? Что значит «недостаточный», как определить? Прибор какой-то есть?»

Валерий Карпин объяснил свои претензии к работе ВАР.

Вы часто высказываетесь по поводу судей. Я сам года два назад призывал не ругать судей, давать им возможность ошибаться, но то, что происходит сейчас... Особенно когда ЭСК принимает решения, направленные на поддержку судей, мы не знаем, ошиблись они или нет. И это жестко бесит, я сейчас готов высказываться, что они отвратительно судят.

– Я частенько высказываюсь, и все думают – потому что проиграли.

Да нет.

– Я про это и говорю. Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а просто потому, что не понимаю, что происходит. Вот в чем проблема. И лично у меня все меньше и меньше претензий или, в принципе их нет к судьям, которые в поле.

Мне непонятен ВАР. Для чего нужен ВАР? Комментатор что должен делать? Комментировать. ВАР что должен делать? Помогать исправлять ошибки. Все. Но они-то сейчас говорят: ВАР не имел оснований вмешаться.

Подождите, недостаточное касание, недостаточная ошибка, что-то недостаточно. В смысле недостаточно? Подожди, был фол? Был контакт? Был. Что значит «недостаточный»? Кто определит «достаточность»? Как определить ее? Прибор какой-то есть у вас, чтобы определить «достаточность», «недостаточность»?

Но ты, во всяком случае, если увидел там наступ, например, задержку, скажи – пусть судья придет, посмотрит, и пускай он определяет. Так они же даже не зовут теперь. Потому что посчитали «недостаточным» или просто потому, что – сейчас уже другая версия, это, по мне, вообще катастрофа, – судья на ВАР молодой. Ну, моложе того, который в поле.

Это они так говорят?

– Да. И поэтому он не решился позвать Карасева на просмотр. Это реально происходит, к сожалению, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова». 

Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
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