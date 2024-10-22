Роналду зарабатывает 263 млн евро в год – больше всех в лиге Саудовской Аравии, Неймар – 102 млн, Бензема – 96 млн, Мане – 48 млн

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый футболист в Саудовской Аравии.

39-летний форвард сборной Португалии и «Аль-Насра » зарабатывает 263 млн евро в год, из которых 60 млн – это доходы от рекламы, сообщает Al Sharq News со ссылкой на исследования Bloomberg и Forbes.

Второе место занимает нападающий «Аль-Хилаля » Неймар (102 млн) с зарплатой 74 млн в год и доходом от рекламных контрактов в 28 млн.

На третьей строчке располагается играющий за «Аль-Иттихад » Карим Бензема – 96 млн евро в год, из которых 92 млн – это зарплата, еще 4 млн – доход от рекламы.

Замыкает четверку вингер «Аль-Насра» Садьо Мане , зарабатывающий 48 млн евро в год, рекламные контракты приносят около 3,7 млн.

Из игроков, приехавших в саудовскую лигу летом, самая большая зарплата у Айвена Тоуни – «Аль-Ахли » платит форварду сборной Англии 23 миллиона евро в год.

По 15 млн зарабатывают Жоау Канселу («Аль-Хилаль») и Мусса Диаби («Аль-Иттихад »), к этой сумме близок и оклад защитника «Аль-Насра» Мохамеда Симакана .

Бывший защитник «Реала » Начо и экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг зарабатывают в «Аль-Кадисии» по 10 млн евро в год.

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