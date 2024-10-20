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Сколько зарабатывают звезды: Роналду в космосе – в два раза больше Месси

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Рейтинг Forbes.

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2024 года.

Методология.

● Доход на поле – совокупный заработок за сезон-2024/25 (для Месси – сезон-2024), включая зарплату, бонусы и имиджевые права.

● Суммы получены из общедоступных баз данных (например, Capology.com) и бесед с инсайдерами отрасли − большинство остались анонимными, но Forbes называет Танкреди Палмери.

● Forbes не включает инвестиционные доходы, не вычитает налоги и агентские комиссии.

Все суммы конвертированы в доллары США по текущему обменному курсу.

Килиан Мбаппе выпал из группы футболистов, которые зарабатывают больше 100 млн долларов в год – ради «Реала» снизил зарплатные запросы. 

Партнер Мбаппе по «Реалу» Винисиус запрыгнул в десятку – сразу на седьмое место. 

Мане, Де Брюйне и Салах = стабильность. Заработали столько же, что и в прошлом году. 

Лионель Месси – все еще самый зарабатывающий вне поля. Но суммарно Роналду отрывается дальше: в прошлом году сделал 200+60, в этом на 25 млн больше. 

Контракт Криштиану с «Аль-Насром» – до 2025-го, но уже пошли слухи: португалец продлится до 2026 года. Побьет новый рекорд в рейтинге Forbes-2025?

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Прошлогодний рейтинг

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh / Stringer

деньги
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛиверпуль
logoСадьо Мане
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoВинисиус Жуниор
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