«Акинфеев для России – это как Месси для Аргентины. Его уважают и любят в РФ, но не настолько, как Яшина». Пономарев о футболисте ЦСКА
Владимир Пономарев сравнил популярность Игоря Акинфеева и Лионеля Месси.
«Фигура Акинфеева для России – это как Месси для Аргентины. По значимости это сопоставимые фигуры.
Кроме Игоря и посмотреть в этом плане не на кого. У него есть такая же народная любовь как у Месси.
Акинфеев – невыдающийся вратарь, но современный. Его уважают и любят в России, но не настолько, как Яшина», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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