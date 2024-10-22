«Акинфеев для России – это как Месси для Аргентины. Его уважают и любят в РФ, но не настолько, как Яшина». Пономарев о футболисте ЦСКА

Владимир Пономарев сравнил популярность Игоря Акинфеева и Лионеля Месси.

«Фигура Акинфеева для России – это как Месси для Аргентины . По значимости это сопоставимые фигуры.

Кроме Игоря и посмотреть в этом плане не на кого. У него есть такая же народная любовь как у Месси.

Акинфеев – невыдающийся вратарь, но современный. Его уважают и любят в России, но не настолько, как Яшина », – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Пономарев.

Что такое быть вратарем? Детальное интервью Игоря Акинфеева