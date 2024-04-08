Игорь Акинфеев: «Месси может долго стоять, а потом в нужный момент взрывается – и все. Из Роналду энергия прет: бежит, толкается, эмоции бесконечные, всегда нацелен на удар»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Футбол

Игорь Акинфеев сравнил игру против Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я играл и против Месси, и против Роналду, но про Лео впечатлений поменьше, потому что только один товарищеский матч. Он действительно может долго стоять, а потом в нужный момент взрывается – и все. Так у нас было: он простоял полтора тайма, а потом вышел один на один и перекинул меня. Рауш из пустых тогда вынес.

А вот Роналду видел больше – со сборной Португалии часто же играли. Из него такая энергия прет, он просто не останавливается. Бежит, толкается, эмоции бесконечные, всегда нацелен на удар.

На Кубке Конфедераций он нам забил после навеса. Обычная подача, ждешь стандартный удар головой. А Роналду ударил головой так, что даже руки не успел поднять», – сказал вратарь ЦСКА в интервью Спортсу.

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22 комментария
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Именно благодаря Месси и Роналду, Ла лига уделывала АПЛ в 2010-е.
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Ответ Царун Владислав
Комментарий скрыт
По этому Рюналду рекордсмен по пенальти в ИСТОРИИ ФУТБОЛА. В ИСТОРИИ ФУТБОЛА.
+12
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Меся может долго стоять, а потом судья взрывается и назначает пенальти))
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+5
Ответ Алксандр Гадюшкин
Ох, ну Роналду тот ещё бегун, у него пробег не сильно больше чем у Месси
На самом деле был больше, с учётом того, что Роналду больше времени находится в штрафной
+4
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Ответ Greatest Of All Time
По этому Рюналду рекордсмен по пенальти в ИСТОРИИ ФУТБОЛА. В ИСТОРИИ ФУТБОЛА.
У него в плей офф ЛЧ,одной левой больше голов,чем у всего РПЛ
+4
-2
+2
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Купи себе другую, че поделать.
+5
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Короче порток - Бэйл на максималках (физика таргетмена + более-менее нормальное обращение с мячом)

Месси - Марадона на максималках

О том все и говорят
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Ответ Faulheit
На самом деле был больше, с учётом того, что Роналду больше времени находится в штрафной
Конечно бегун, он большую часть карьеры на фланге отыграл
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-2
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Ох, ну Роналду тот ещё бегун, у него пробег не сильно больше чем у Месси
+6
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0
Ответ Domian
Самый титулованный игрок в истории ЛЧ Франсиск Хенто - 6 кубков. У Ди Стефано 5 ЛЧ подряд. И тд. Предвещая визг недалеких о том, что раньше была не ЛЧ, встечный вопрос, почему у Реала нашивка 14 ЛЧ?
Хенто и Ди Стефано в ЛЧ не играли.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Резюмирую вкратце: Месси ― батенька с максимальным КПД Роналду ― бесполезный бегунок с кучей брака, не умеющий в подыгрыш
Топовый матч Месси: 2 гола, 10 обводок, 6 созданных моментов

Топовый матч замыкалдыча: 2 гола, 2 обводки, 1 созданный момент

Зато бегает чаще 👍
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Ответ Greatest Of All Time
По этому Рюналду рекордсмен по пенальти в ИСТОРИИ ФУТБОЛА. В ИСТОРИИ ФУТБОЛА.
Поэтому фифалесси рекордсмен по пенальти в истории одного розыгрыша ЧМ
+7
-7
0
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Меся может долго стоять, а потом судья взрывается и назначает пенальти))
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