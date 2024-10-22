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Экс-капитан «Рубина» Харламов о словах Кокорина про тюрьму: «Всем, кто не сидел, говорю: «Ребята, я отсидел за всех вас». Вся твоя прошлая жизнь уничтожается»

Сергей Харламов не согласен со словами Александра Кокорина о тюрьме.

В ноябре 2020 года экс-капитан «Рубина» был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды – он находился под следствием с февраля 2016-го. Зимой 2022-го Харламов вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

Александр Кокорин как-то выдал: «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти». Согласны?

– Тюрьма добавила мне терпеливости, там я приобрел определенные качества, которых раньше не было. Но я бы предпочел свою прежнюю жизнь – до тюрьмы.

Всем тем, кто не сидел, я говорю: «Ребята, я отсидел за всех вас». Читайте мою книгу, чтобы понять, как не довести себя до тюрьмы. Я ни в коем случае не собирался сидеть – если бы чувствовал, что есть такой риск, я бы как минимум сбежал из страны.

Я был уверен, что в тюрьме сидят люди, которые нарушили закон. Ситуация, в которую я попал, раскрыла мне глаза на систему, заставила прозреть. Но если честно – я бы хотел вернуться в те иллюзии, когда думал, что у нас все справедливо.

– Тюрьма исправляет человека?

– Нет. Как только садишься – вся твоя прошлая жизнь уничтожается. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес Ягненка поволок». Вот так я могу охарактеризовать эту систему, – сказал Харламов.

Кокорин о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО»

Экс-капитан «Рубина» Харламов об освобождении из тюрьмы: «Мне было 49, за спиной – ни кола, ни двора, к трудоустройству даже не приблизиться. Стал акционером «Пятерочки» по желтым ценникам»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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