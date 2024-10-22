Экс-капитан «Рубина» Харламов о жизни в тюрьме: «Сплошная хохма – сделал зубы, срок считал во флюорографиях. Готовлюсь выпустить книгу о заключении»

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал о жизни в тюрьме.

В ноябре 2020 года бывший футболист был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды. Он находился под следствием с февраля 2016 года. Зимой 2022-го Сергей вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

– С чем самым жестким сталкивались во время заключения?

– Вы даже представить себе не можете, насколько там все человечно в большинстве случаев.

– Серьезно?

– Да. Я сейчас готовлюсь выпустить книгу, посвященную времени в тюрьме – это просто сплошная хохма.

– Хохма?

– Ну для начала – мне кажется, я единственный зэк в России, который сделал себе в тюрьме зубы.

– А так можно?

– Да. В тюрьму можно заказать частного доктора, если хотите. С другой стороны, там и так неплохо обследуют: каждые полгода флюорография. Я свой срок считал во флюорографиях – всего у меня их было 14.

– Хах.

– Все и правда очень весело. Было бы еще веселее, если бы 70% мужчин, попадая в тюрьму, не теряли бы бизнес и семьи, – сказал Харламов.

Экс-капитан «Рубина» Харламов об уголовном деле: «Потерял около 100 млн рублей, 3 машины и 2 объекта недвижимости. Я горе-мошенник, получается»