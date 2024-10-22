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  • Экс-капитан «Рубина» Харламов об освобождении из тюрьмы: «Мне было 49, за спиной – ни кола, ни двора, к трудоустройству даже не приблизиться. Стал акционером «Пятерочки» по желтым ценникам»
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Экс-капитан «Рубина» Харламов об освобождении из тюрьмы: «Мне было 49, за спиной – ни кола, ни двора, к трудоустройству даже не приблизиться. Стал акционером «Пятерочки» по желтым ценникам»

Сергей Харламов рассказал, как адаптировался к жизни после выхода из тюрьмы.

В ноябре 2020 года экс-капитан «Рубина» был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды – он находился под следствием с февраля 2016 года. Зимой 2022-го Харламов вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

– Осенью 2022-го года вы вышли на свободу после 7 лет заключения. Какими были первые дни на воле?

– Когда вышел из тюрьмы, мне было 49 лет, а за спиной – ни кола, ни двора. Жил у своего друга Эдуарда Черезова, с которым мы три недели просидели в одной камере. Он любезно предложил мне свою квартиру на пару недель, но в итоге я остался на год. Эдуард мне даже коммуналку ни разу не позволил оплатить, хотя у меня и не с чего было. Друзья и отец периодически помогали деньгами – но в 50 лет ведь не будешь каждый месяц клянчить.

– Понимаю вас.

– Поэтому старался вести максимально аскетичный образ жизни: молоко, творог, яйца, без всяких излишеств. Стал акционером «Пятерочки» по товарам с желтым ценником.

Когда сидел в тюрьме, много размышлял о будущем. Планировал бизнес и возвращение в футбольную сферу – хотел перезапустить свою академию. Но сложно думать о каких-то глобальных проектах, когда не знаешь где достать денег на лекарства маме.

– И что делали?

– Полгода пытался где-то как-то зарабатывать и даже пошел на несвойственный для себя шаг – предпринял две попытки наняться на работу. Но моя репутация не позволяла даже приблизиться к официальному трудоустройству, – сказал Харламов.

Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoСергей Харламов 1973
деньги
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