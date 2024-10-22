Экс-капитан «Рубина» Харламов об уголовном деле: «Потерял около 100 млн рублей, 3 машины и 2 объекта недвижимости. Я горе-мошенник, получается»

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал о своем уголовном деле.

В ноябре 2020 года бывший футболист был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды. Он находился под следствием с февраля 2016 года.

Зимой 2022-го Сергей вышел на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

– Вас не смущали те условия, которые «Рост» предлагал своим вкладчикам? Чуть ли не под 200 процентов годовых.

– Скажу вам так: проценты за мой вклад компания выплачивала исправно и не 200 годовых, а 5 процентов в месяц. Все вкладчики до последнего дня получали свои дивиденды.

– Когда вы поняли, что запахло жареным?

– Когда начали «жарить». Ко мне пришли с обыском. До того дня я даже и подумать не мог, что я – крупнейший инвестор компании, который еще и пытается спасти ее – могу оказаться за решеткой.

– Сколько вы потеряли как инвестор после ареста счетов «Роста»?

– Около 100 миллионов рублей. Определенная часть этой суммы – деньги моих родителей и знакомых, за которые я несу личную ответственность. Плюс по суду у меня были арестованы и изъяты три машины и два объекта коммерческой недвижимости.

И тут вопрос – стал бы я вкладывать свои деньги и деньги близких в сомнительную компанию? Стал бы я записывать собственность на себя, если бы знал, что проворачиваю незаконные дела? Получается, я какой-то горе-мошенник, – сказал Харламов со смехом.