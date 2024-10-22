Симеоне о Куртуа: «Мы можем в чем-то не соглашаться, но я благодарен ему за Ла Лигу и финал ЛЧ с «Атлетико». Тибо – один из лучших вратарей мира и заслужил быть там, где он сейчас»

Диего Симеоне заявил, что у него нет претензий к Тибо Куртуа.

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала » помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.

На послематчевой пресс-конференции Симеоне заявил : «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны».

Вчера на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд Куртуа прокомментировал слова главного тренера «Атлетико»: «Я уважаю мнение Симеоне , но не разделяю его. Важно, чтобы на стадионе не было насилия».

– Куртуа сказал, что у вас разные понятия о провокации. Возможно, он проявляет неблагодарность, хотя вы отчасти привели его туда, где он сейчас?

– Я так не считаю. Он один из лучших вратарей мира и заслужил быть там, где находится сейчас.

Мы можем не сходиться во взглядах на определенные ситуации, но я благодарен ему за всю работу, которую он проделал с нами [в «Атлетико»]. C ним мы играли в финале Лиги чемпионов и выиграли Ла Лигу, и он сыграл в этом очень важную роль, – сказал главный тренер «Атлетико ».