Симеоне о Куртуа: «Мы можем в чем-то не соглашаться, но я благодарен ему за Ла Лигу и финал ЛЧ с «Атлетико». Тибо – один из лучших вратарей мира и заслужил быть там, где он сейчас»
Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов. Игра была возобновлена спустя 15 минут.
На послематчевой пресс-конференции Симеоне заявил: «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны».
Вчера на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд Куртуа прокомментировал слова главного тренера «Атлетико»: «Я уважаю мнение Симеоне, но не разделяю его. Важно, чтобы на стадионе не было насилия».
– Куртуа сказал, что у вас разные понятия о провокации. Возможно, он проявляет неблагодарность, хотя вы отчасти привели его туда, где он сейчас?
– Я так не считаю. Он один из лучших вратарей мира и заслужил быть там, где находится сейчас.
Мы можем не сходиться во взглядах на определенные ситуации, но я благодарен ему за всю работу, которую он проделал с нами [в «Атлетико»]. C ним мы играли в финале Лиги чемпионов и выиграли Ла Лигу, и он сыграл в этом очень важную роль, – сказал главный тренер «Атлетико».
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