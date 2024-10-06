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Ла Лига подала иск против ультрас «Атлетико», ответственных за беспорядки на матче с «Реалом». Группировка Frente Atlético участвовала в 142 инцидентах за 7 лет

Ла Лига подала иск против фанатской группировки «Атлетико».

Матч «Атлетико» и «Реала» на «Ванда Метрополитано» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) был приостановлен на 15 минут из-за поведения болельщиков на трибунах. Некоторые из них выкрикивали оскорбительные лозунги, а также бросали различные предметы в Тибо Куртуа и желали голкиперу «Реала» смерти.

Позже стало известно, что «Атлетико» накажут частичным закрытием трибун на 3 матча чемпионата.

Как передает As, в пятницу Ла Лига подала заявление в Комиссию по борьбе с насилием против группировки ультрас «Атлетико» Frente Atlético, ответственной за беспорядки в дерби.

«Мы будем подавать уголовные иски против участников Frente Atlético. В рамках этих уголовных действий, помимо индивидуальной ответственности членов группы, будет требоваться роспуска Frente Atlético и принятие таких мер, как закрытие помещений и заведений, где они собираются, а также приостановка деятельности, осуществляемой данной организацией или группой», – говорится в пресс-релизе лиги.

Кроме того, Ла Лига потребует запрета на посещение стадиона «Метрополитано» для всех причастных. Согласно внутреннему исследованию Ла Лиги, Frente Atlético участвовала в 142 инцидентах в период с сезона-2015/16 по сезон-2022/23. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛа Лига
болельщики
logoТибо Куртуа
Метрополитано
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