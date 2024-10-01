Анчелотти о поведении Куртуа в матче с «Атлетико»: «Ему кричали «сдохни». Агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе»
Матч между «Атлетико» и «Реалом» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) прерывался из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа различные предметы.
– Симеоне просил наказать Куртуа...
– Я уважаю мнение каждого. Суть вопроса ясна. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Я стараюсь уважать все мнения, но то, что произошло, видели все. И это означает только то, что агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе.
– Простите, что мы настаиваем на теме Куртуа...
– Я уважаю и отвечаю на ваши вопросы, но комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали «сдохни», значит уходить от темы. Больше мне нечего сказать, – заявил главный тренер «Реала».
Симеоне отчитал Куртуа за его поведение перед остановкой дерби. Вратарь «Реала» ответил: «Ты хотел, чтобы я остался там со всем тем, что в меня бросали?»
«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)
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