Анчелотти о поведении Куртуа в матче с «Атлетико»: «Ему кричали «сдохни». Агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе»

Карло Анчелотти высказался о поведении Тибо Куртуа во время дерби.

Матч между «Атлетико» и «Реалом » в 8-м туре Ла Лиги (1:1) прерывался из-за того, что болельщики начали бросать в направлении вратаря гостей Тибо Куртуа различные предметы.

– Симеоне просил наказать Куртуа...

– Я уважаю мнение каждого. Суть вопроса ясна. На матче были проявления агрессии, а агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе. Я стараюсь уважать все мнения, но то, что произошло, видели все. И это означает только то, что агрессивных людей не должно быть ни в футболе, ни в обществе.

– Простите, что мы настаиваем на теме Куртуа...

– Я уважаю и отвечаю на ваши вопросы, но комментировать поведение Куртуа после того, как ему кричали «сдохни» , значит уходить от темы. Больше мне нечего сказать, – заявил главный тренер «Реала».

Симеоне отчитал Куртуа за его поведение перед остановкой дерби. Вратарь «Реала» ответил: «Ты хотел, чтобы я остался там со всем тем, что в меня бросали?»

«Атлетико» указал на «провокации Куртуа» в пояснении для дисциплинарного комитета. Клуб надеется смягчить возможные санкции за поведение фанатов в дерби (El Chiringuito)