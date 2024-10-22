Пеп о матче «Сити» в ЛЧ: «Ничего не знал о «Спарте» еще два дня назад. Но когда стал наблюдать за ними, у меня сложилось хорошее впечатление – они создают много проблем сопернику»

Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с пражской «Спартой» в ЛЧ.

Игра 3-го тура общего этапа пройдет в Англии в среду, 23 октября.

«Команда много раз доказывала, что способна очень быстро забывать как хорошие, так и плохие моменты и быть готовой к следующей игре.

Мы играем в Лиге чемпионов против «Спарты», у которой столько же очков, сколько и у нас. Они создают много проблем сопернику.

Еще пару дней назад я ничего не знал о «Спарте », но когда стал наблюдать за ними, у меня сложилось хорошее впечатление», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».