31 матч без поражений в АПЛ – лучшая серия в истории «Ман Сити»
«Манчестер Сити» побил клубный рекорд, обыграв «Вулверхэмптон».
Матч 8-го тура АПЛ завершился победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 2:1.
«Горожане» продлили серию без поражений в чемпионате до 31 матча. Они побили клубный рекорд, установленный в 2018 году.
В последний раз «Ман Сити» проигрывал 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях.
В следующем туре он встретится с «Саутгемптоном» – это произойдет 26 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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