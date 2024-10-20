31 матч без поражений в АПЛ – лучшая серия в истории «Ман Сити»

«Манчестер Сити» побил клубный рекорд, обыграв «Вулверхэмптон».

Матч 8-го тура АПЛ завершился победой команды Пепа Гвардиолы со счетом 2:1.

«Горожане» продлили серию без поражений в чемпионате до 31 матча. Они побили клубный рекорд, установленный в 2018 году.

В последний раз «Ман Сити » проигрывал 6 декабря 2023 года – «Астон Вилле» (0:1) в гостях.

В следующем туре он встретится с «Саутгемптоном» – это произойдет 26 октября.