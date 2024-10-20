У «Ман Сити» нет поражений в сезоне – 9 побед и 3 ничьих
«Манчестер Сити» ни разу не проиграл в АПЛ с начала сезона.
Команда Пепа Гвардиолы обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 8-го тура. Победный гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Джон Стоунз.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» не потерпел ни одного поражения, выиграв 6 матчей и дважды сыграв вничью – с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). «Горожане» лидируют в АПЛ с 20 очками – «Ливерпуль» перед матчем с «Челси» отстает на 2 балла.
Кроме того, «Ман Сити» не проиграл ни одного из 12 матчей сезона во всех турнирах: 9 побед (включая над «Манчестер Юнайтед» по пенальти в Суперкубке Англии) и 3 ничьих.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости