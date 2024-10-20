«Манчестер Сити» ни разу не проиграл в АПЛ с начала сезона.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла на выезде «Вулверхэмптон » (2:1) в матче 8-го тура. Победный гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Джон Стоунз .

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити » не потерпел ни одного поражения, выиграв 6 матчей и дважды сыграв вничью – с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). «Горожане» лидируют в АПЛ с 20 очками – «Ливерпуль» перед матчем с «Челси» отстает на 2 балла.

Кроме того, «Ман Сити» не проиграл ни одного из 12 матчей сезона во всех турнирах: 9 побед (включая над «Манчестер Юнайтед» по пенальти в Суперкубке Англии) и 3 ничьих.