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У «Ман Сити» нет поражений в сезоне – 9 побед и 3 ничьих

«Манчестер Сити» ни разу не проиграл в АПЛ с начала сезона.

Команда Пепа Гвардиолы обыграла на выезде «Вулверхэмптон» (2:1) в матче 8-го тура. Победный гол на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил Джон Стоунз.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» не потерпел ни одного поражения, выиграв 6 матчей и дважды сыграв вничью – с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). «Горожане» лидируют в АПЛ с 20 очками – «Ливерпуль» перед матчем с «Челси» отстает на 2 балла.

Кроме того, «Ман Сити» не проиграл ни одного из 12 матчей сезона во всех турнирах: 9 побед (включая над «Манчестер Юнайтед» по пенальти в Суперкубке Англии) и 3 ничьих.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoПеп Гвардиола
logoДжон Стоунз
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