Флик про выход Гави в матче с «Севильей»: «У меня пробежали мурашки по коже, была очень хорошая атмосфера. «Барса» очень довольна его появлением и результатом игры»

Ханс-Дитер Флик рад, что Гави сыграл против «Севильи» (5:1).

– Важны не только большие игры – все важны. Сегодняшний матч тоже был важен. Мы рады, что сумели так выступить. Мы очень довольны результатом и выходом Гави. Он хорошо сыграл. Была очень хорошая атмосфера, у меня пробежали мурашки по коже.

Попасть на скамейку и сыграть – это было целью Гави. Он мечтал об этом и претворил мечту в жизнь.

– Следующий матч станет дуэлью Левандовского и Кейна?

– Это дуэль между «Баварией» и «Барселоной». Команды – вот что важно. Я доволен сегодняшней игрой Левандовского, мы с радостью отпразднуем победу и завтра начнем готовиться к «Баварии».

– Готовы ли футболисты к решающей неделе?

– А вы как думаете? Футболисты готовы, они будут готовы. Наша цель – подготовить команду хоть к «Баварии», хоть к «Хетафе». И мы это сделаем. Мы всегда стараемся выдавать максимум.

Футболисты уверены в нашей игре, и у нас есть нужный уровень мастерства. Мы рады возвращению Гави , Ольмо, Фермина, в ближайшие месяцы все будут в нашем распоряжении, – сказал главный тренер «Барселоны».