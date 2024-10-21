Флик про выход Гави в матче с «Севильей»: «У меня пробежали мурашки по коже, была очень хорошая атмосфера. «Барса» очень довольна его появлением и результатом игры»
– Важны не только большие игры – все важны. Сегодняшний матч тоже был важен. Мы рады, что сумели так выступить. Мы очень довольны результатом и выходом Гави. Он хорошо сыграл. Была очень хорошая атмосфера, у меня пробежали мурашки по коже.
Попасть на скамейку и сыграть – это было целью Гави. Он мечтал об этом и претворил мечту в жизнь.
– Следующий матч станет дуэлью Левандовского и Кейна?
– Это дуэль между «Баварией» и «Барселоной». Команды – вот что важно. Я доволен сегодняшней игрой Левандовского, мы с радостью отпразднуем победу и завтра начнем готовиться к «Баварии».
– Готовы ли футболисты к решающей неделе?
– А вы как думаете? Футболисты готовы, они будут готовы. Наша цель – подготовить команду хоть к «Баварии», хоть к «Хетафе». И мы это сделаем. Мы всегда стараемся выдавать максимум.
Футболисты уверены в нашей игре, и у нас есть нужный уровень мастерства. Мы рады возвращению Гави, Ольмо, Фермина, в ближайшие месяцы все будут в нашем распоряжении, – сказал главный тренер «Барселоны».
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