  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Венесуэла о возможном матче с Россией: «Будем согласовывать с РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, это позволит укрепить наши отношения»
5

Венесуэла о возможном матче с Россией: «Будем согласовывать с РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, это позволит укрепить наши отношения»

В Венесуэле высказались о возможном проведении матча со сборной России.

Понравилось ли бы футболистам сборной Венесуэлы по футболу в Москве, если бы они приехали на товарищеский матч?

– Некоторые СМИ уже спрашивали меня о возможном проведении товарищеского матча. Мы будем укреплять наши взаимоотношения с Россией. В первую очередь речь идет о спортивной тематике.

Через несколько недель мы подпишем ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в спортивной сфере. Будем согласовывать все наши обмены между Ассоциацией футбола Венесуэлы и РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, и это позволит укрепить наши отношения.

Венесуэла не так давно сыграла вничью против сборной Аргентины. Допускаете, что ваша команда может разгромить Россию?

– Конечно, мы были воодушевлены тем матчем. В той игре участие принимал сам Месси. Но, наверное, они переоценили свои возможности. Им не удалось нас победить.

Сделаем все возможное, чтобы постараться победить в матче с Россией. В любом случае это будет хорошая игра, проявление солидарности и крепких отношений.

Возможно ли привезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на футбольный товарищеский матч?

– У него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Ему бы точно понравилось. Но все зависит от графика президентов. Это согласовывается по политическим каналам, – сказал министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoВладимир Путин
Политика
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков о паспорте РФ Сантоса: «Гражданство ему сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни при чем. Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через 3 года»
123сегодня, 07:22
Экс-генсек ФИФА Вальк о бане России: «Если тебя нет, то тебя просто нет. Пустота заполняется. Россия – значимый игрок в мировом спорте, рано или поздно вернется»
4сегодня, 05:55
Агент Сафонов об Акинфееве как футбольном идоле России: «Он суперпопулярный, столько лет на уровне, «нога Бога». Но есть нюанс – болельщики «Спартака» его никогда не воспримут»
125сегодня, 05:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рафинья о матче с «Баварией»: «То, что было в наших последних матчах – позор, но «Барса» не думает о реванше. Хотим взять 3 очка»
15 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» в гостях у «Факела», «Спартак» против «Динамо» Махачкала, ЦСКА примет «Ахмат»
226 минут назад
«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября
624 минуты назад
Кроос не собирается тренировать: «Нет, даже если Анчелотти позовет в «Реал». Тренеру сложнее, чем игроку, он отвечает за всех, приходит первым и уходит последним»
225 минут назад
Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»
2937 минут назад
Агент Миранчука Шпинев о «Сьоне»: «Антон поехал в цивилизованную страну – любит швейцарский сыр, шоколад и часы, наверное. Рассчитываем, что итальянский клуб заплатит 5-8 млн евро через год-полтора»
4246 минут назад
АБФФ об объединенном чемпионате с Россией: «Вопрос не прорабатывался. Мы и РФС – члены УЕФА, создавать совместные лиги нам запрещено»
1954 минуты назад
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, не являются таковыми. Не хочу публично обсуждать, почему играет один, а не другой»
7сегодня, 11:19
Сегодня международный день клавиши Caps Lock. Приходите работать в Спортс’’ ПРОДУКТОВЫМ ДИЗАЙНЕРОМ!
сегодня, 11:00Вакансия
Депутат Свищев об объединенном чемпионате: «Беларусь – спортивная страна, неплохая идея. Но обязательно надо согласовать с УЕФА – мы все-таки планируем вернуться в ЛЧ»
18сегодня, 10:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» – «Зенит». Соболев, Педро и Мантуан в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:15
56 минут назад
Роша уехал в Бразилию к беременной жене. ЦСКА отпустил игрока на несколько дней
215 минут назад
«Акрон» принимает «Рубин». Приходите на домашний матч против казанцев!
22 минуты назадРеклама
«Челси» предлагал «Боруссии» Дортмунд Чилуэлла летом. Немецкий клуб отказался от трансфера
239 минут назад
Экс-вратарь «Фенербахче» Демирел о Моуринью: «Клуб полон печали и безысходности, мы ждали изменений, но этого не произошло. Теперь они будут играть с семью защитниками, ведя 2:1?»
559 минут назад
«Йылдыз все еще маленький игрок, 20-летний Тотти 6 раз прошел бы его. Это не вина Кенана, «Юве» правильно делает, что вкладывает в него». Директор Corriere dello Sport Дзадзарони о 19-летнем хавбеке
5сегодня, 11:05
Директор «Пари НН» об «огороде» в Нижнем: «Не пятерка, но и не тройка, оцениваем поле на четыре с плюсом по пятибалльной системе. Оно выдержало два матча за два дня»
сегодня, 10:45
Рюдигера привлекает идея перейти в лигу Саудовской Аравии. Уходить из «Реала» в 2025-м защитник не планирует (Relevo)
4сегодня, 10:35
Леонид Слуцкий: «Усталость игроков «Шеньхуа» на пике. Нужен баланс, чтобы успешно сыграть в чемпионате и ЛЧ»
3сегодня, 10:14
Дюгарри о слухах про Зидана и Саудовскую Аравию: «Он туда не поедет. Зинедин ждет сборную Франции, но уже много лет дверь для него закрыта»
7сегодня, 09:42