Венесуэла о возможном матче с Россией: «Будем согласовывать с РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, это позволит укрепить наши отношения»
– Понравилось ли бы футболистам сборной Венесуэлы по футболу в Москве, если бы они приехали на товарищеский матч?
– Некоторые СМИ уже спрашивали меня о возможном проведении товарищеского матча. Мы будем укреплять наши взаимоотношения с Россией. В первую очередь речь идет о спортивной тематике.
Через несколько недель мы подпишем ряд соглашений, в том числе о сотрудничестве в спортивной сфере. Будем согласовывать все наши обмены между Ассоциацией футбола Венесуэлы и РФС. Надеемся, что наши футболисты сюда приедут, и это позволит укрепить наши отношения.
– Венесуэла не так давно сыграла вничью против сборной Аргентины. Допускаете, что ваша команда может разгромить Россию?
– Конечно, мы были воодушевлены тем матчем. В той игре участие принимал сам Месси. Но, наверное, они переоценили свои возможности. Им не удалось нас победить.
Сделаем все возможное, чтобы постараться победить в матче с Россией. В любом случае это будет хорошая игра, проявление солидарности и крепких отношений.
– Возможно ли привезти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию на футбольный товарищеский матч?
– У него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Ему бы точно понравилось. Но все зависит от графика президентов. Это согласовывается по политическим каналам, – сказал министр народной власти по делам молодежи и спорта Боливарианской Республики Венесуэла Арнальдо Хавьер Санчес Перес.
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