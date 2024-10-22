Колосков о паспорте РФ Сантоса: «Гражданство ему сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни причем. Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через 3 года»
Вячеслав Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России.
Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита» российское гражданство.
«А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть [в официальных матчах] мы будем минимум через три года.
Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть.
Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни причем. Но клубу открывается еще одно место для легионера», – сказал почетный президент РФС.
Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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