Колосков о паспорте РФ Сантоса: «Гражданство ему сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще ни причем. Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через 3 года»

Вячеслав Колосков считает, что Дуглас Сантос не будет играть за сборную России.

Владимир Путин своим указом предоставил 30-летнему бразильскому защитнику «Зенита » российское гражданство.

«А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть [в официальных матчах] мы будем минимум через три года.

Чего ему в сборной России делать сейчас? Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть.

Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита ». Сборная тут вообще ни причем. Но клубу открывается еще одно место для легионера», – сказал почетный президент РФС.

Дуглас Сантос получил российский паспорт. Теперь не легионер, сборная тоже открыта