Экс-игрок «Терека» Маурисио: «В 2014-м Кадыров вручал всем медали. Меня вызвали, а медали нет. Спрашиваю у него: «Где она?» Он мне подарил коробку – бутсы с бриллиантами»
– В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?»
– Что он тебе ответил?
– Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.
– Где сейчас тот подарок и медаль?
– Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном.
Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем, – сказал бразилец, выступавший за клуб из Чечни (сейчас – «Ахмат») с 2010 по 2016 годы.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий