Богосовац о Кадырове: «Очень хороший человек, было приятно познакомиться. До этого видел его только на фотографиях»

Мирослав Богосовац рассказал о встрече с Рамзаном Кадыровым.

– Я видел один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях.

Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит.

– Это была ваша единственная встреча с ним?

– Да, – сказал сербский защитник «Ахмата».

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