Богосовац о Кадырове: «Очень хороший человек, было приятно познакомиться. До этого видел его только на фотографиях»
Мирослав Богосовац рассказал о встрече с Рамзаном Кадыровым.
– Я видел Кадырова один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях.
Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит.
– Это была ваша единственная встреча с ним?
– Да, – сказал сербский защитник «Ахмата».
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Если бы Кадыров вовремя не включился в эти разборки, далеко не факт, что мои занавески на кухню доехали бы до меня.
Рамзан Ахматович – очень хороший человек.
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Стесняюсь спросить и конечно извиняюсь.. выводы такие, откуда тогда, про очень хорошего человека ?)
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