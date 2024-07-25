Богосовац о Кадырове: «Очень хороший человек, было приятно познакомиться. До этого видел его только на фотографиях»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Мирослав Богосовац Футбол

Мирослав Богосовац рассказал о встрече с Рамзаном Кадыровым.

– Я видел Кадырова один раз, когда он приходил на тренировку. Было очень приятно познакомиться с таким человеком, до этого я видел его только на фотографиях.

Рамзан Ахматович – очень хороший человек. Он пообщался с каждым футболистом и сказал, что в нас очень верит.

– Это была ваша единственная встреча с ним?

– Да, – сказал сербский защитник «Ахмата». 

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27 комментариев
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Ответ Регион-36
Я видел Кадырова один раз. Рамзан Ахматович – очень хороший человек. ______ Стесняюсь спросить и конечно извиняюсь.. выводы такие, откуда тогда, про очень хорошего человека ?)
из премиальных, которые хороший человек из своих карманов выдает, а туда они от аллаха попадают)))
+54
-3
+51
Ответ Мы любим трансов, а наши отцы из Африки
из премиальных, которые хороший человек из своих карманов выдает, а туда они от аллаха попадают)))
Я сегодня получал товар в пункте выдачи Вайлдберриз и мысленно благодарил Рамзана за то, что товар пришел целым и в срок.
Если бы Кадыров вовремя не включился в эти разборки, далеко не факт, что мои занавески на кухню доехали бы до меня.
+43
-1
+42
Я видел Кадырова один раз.
Рамзан Ахматович – очень хороший человек.
______
Стесняюсь спросить и конечно извиняюсь.. выводы такие, откуда тогда, про очень хорошего человека ?)
+38
-2
+36
Он будет вас кормить и защищать. Он хороший человек!
© "Белое солнце пустыни"
+10
-1
+9
Дон, чего уж там
+9
-1
+8
Ответ Алексей Горланов
Я сегодня получал товар в пункте выдачи Вайлдберриз и мысленно благодарил Рамзана за то, что товар пришел целым и в срок. Если бы Кадыров вовремя не включился в эти разборки, далеко не факт, что мои занавески на кухню доехали бы до меня.
Работаю на складе Вайлдберриз дон , упаковываю занавески дон, штрафуйте поменьше дон , премиальные хочу дон
+9
-1
+8
Сенсация: живущий в Грозном футболист Ахмата сказал всю правду о Кадырове! (читать по ссылке)
+6
-1
+5
А мнение Бакальчука будет? Норм он у них с женой разрулил??
+6
-1
+5
Первый раз я увидел хорошего человека на фотографиях в 16 лет.
+4
0
+4
Очень хороший человек, практически святой! Я извиняюсь, на всякий случай
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-9
+4
Еще бы он про него что то плохое сказал - сам бы сразу на фотографии оказался, все понимают на какой :))))
+5
-1
+4
Там все лижут...
+3
-1
+2
Ответ Алексей Горланов
Я сегодня получал товар в пункте выдачи Вайлдберриз и мысленно благодарил Рамзана за то, что товар пришел целым и в срок. Если бы Кадыров вовремя не включился в эти разборки, далеко не факт, что мои занавески на кухню доехали бы до меня.
👍👍👍😂
+2
-1
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Я его видел только на фото))), надо было видосы запилить Дон..))
+1
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Сказал бы коротко -Уважаемый человек. ДОН.
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Богосавац дон
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Кадыров командир тик ток войск ДОН
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Мирослав Богослов прочитал и удивился: спортс или спас открыл?
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Да что хороший - лучший!
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Плакаты висели с ним в спальне?) На фотографиях.. 🤣
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Ответ Ебздрогыч
Очень хороший человек, практически святой! Я извиняюсь, на всякий случай
Не практически, а святой! Не зря извинялся, дон)))
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0
Нам бы тоже увидеть его на фотографии
0
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0
Ответ Алексей Горланов
Я сегодня получал товар в пункте выдачи Вайлдберриз и мысленно благодарил Рамзана за то, что товар пришел целым и в срок. Если бы Кадыров вовремя не включился в эти разборки, далеко не факт, что мои занавески на кухню доехали бы до меня.
Прям красота))
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Ответ Антон Фалафель
А мнение Бакальчука будет? Норм он у них с женой разрулил??
Приветствую Антон. Хорошая шутеечка. 👍
+2
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