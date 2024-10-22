Тедеев о Дзюбе: «Всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю»

Заур Тедеев назвал Артема Дзюбу лучшим российским форвардом в истории.

Бывший полузащитник «Локомотива » Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионата России по «гол+пас» (120+145). Дзюбе необходимо набрать семь очков, чтобы обойти его (161+98).

В текущем сезоне 36-летний форвард «Акрона» забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 5 играх.

– Как оцените период Артема Дзюбы в команде? Многие говорили, что он не вернется на прежний уровень…

– На мой взгляд, он с него и не уходил. Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю.

– По силам ли ему побить рекорд Лоськова?

– Ему многое по силам. Во всяком случае, я ему этого желаю, – сказал главный тренер «Акрона ».