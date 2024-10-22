Тедеев о Дзюбе: «Всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю»
Заур Тедеев назвал Артема Дзюбу лучшим российским форвардом в истории.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов является рекордсменом чемпионата России по «гол+пас» (120+145). Дзюбе необходимо набрать семь очков, чтобы обойти его (161+98).
В текущем сезоне 36-летний форвард «Акрона» забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 5 играх.
– Как оцените период Артема Дзюбы в команде? Многие говорили, что он не вернется на прежний уровень…
– На мой взгляд, он с него и не уходил. Дзюба всегда оставался лучшим форвардом за всю российскую историю.
– По силам ли ему побить рекорд Лоськова?
– Ему многое по силам. Во всяком случае, я ему этого желаю, – сказал главный тренер «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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