40-летний Погребняк не возобновит карьеру: «РПЛ уже не для меня. Лига легенд – вот мой турнир» 

Павел Погребняк заявил, что не возобновит карьеру в профессиональном футболе.

– Глядя на игру 36-летнего Дзюбы в «Акроне», не было мысли, что могли бы тоже сейчас зажигать в РПЛ?

– Нет, возвращаться не думал, да и Артем чуть помладше. РПЛ уже не для меня. Лига легенд – вот это мой турнир, – сказал 40-летний бывший нападающий сборной России.