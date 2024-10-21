40-летний Погребняк не возобновит карьеру: «РПЛ уже не для меня. Лига легенд – вот мой турнир»
Павел Погребняк заявил, что не возобновит карьеру в профессиональном футболе.
– Глядя на игру 36-летнего Дзюбы в «Акроне», не было мысли, что могли бы тоже сейчас зажигать в РПЛ?
– Нет, возвращаться не думал, да и Артем чуть помладше. РПЛ уже не для меня. Лига легенд – вот это мой турнир, – сказал 40-летний бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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