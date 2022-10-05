Маурисио: «Кадыров пару раз тренировался с нами. Однажды взбесился: «Почему не даете мне пас?!» После этого все пасы шли ему»

поделился впечатлением от общения с главой Чечни .

– Помнишь первую встречу с Рамзаном Кадыровым?

– Один из первых моих матчей за «Терек» – Кадыров приехал посмотреть. У стадиона было очень много полиции. Про себя подумал: «Кто это такой? Почему у него так много охраны?» Потом Бракамонте мне объяснил, что это президент Чечни. Эктор был моим гидом по России.

Еще было прикольно, когда я в первый раз услышал, как Кадыров кричит с трибуны в микрофон. Нигде такого больше не встречал. Это контрастировало с образом чеченцев, который сложился у меня в голове – серьезных, немногословных людей. Но когда адреналин зашкаливает, трудно сдерживать себя. Кадыров хотел побеждать.

– Он вообще много времени уделял команде?

– Да. Часто заходил в раздевалку после игр, приезжал на базу, общался с игроками, устраивал ужины. И с футболистами всегда был очень добр. Пару раз даже тренировался с нами.

– Ого. И как?

– Однажды он пришел во время двусторонки. Решил сыграть с нами. Так вышло, что мы не давали ему передачу. Не потому, что Кадыров плохо играл – просто были слишком сконцентрированы и забыли про него.

В какой-то момент Кадыров просто взбесился и закричал: «Почему вы не даете мне пас?! Я хочу играть в футбол – дайте мне мяч!» После этого все пасы шли ему (смеется).

Знаешь, это было реально крутое время. Я чувствовал, что нравился Кадырову и Даудову. Они все время показывали, что я один из них – при том, что любимчиком себя не назову, – рассказал бывший игрок «Терека» (сейчас ).