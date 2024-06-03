Гендиректор «Ахмата» о Рамзане Кадырове: «Много расстраивали его в этом году, постараемся больше этого не допускать. Он всегда интересуется делами команды, дает позитивные эмоции»

Гендиректор «Ахмата» рассказал об общении с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Рамзан Ахматович всегда интересуется делами команды.

В этом году мы его, к сожалению, много расстраивали. Постараемся больше этого не допускать. Нам он ничего не говорил, но мы знали: он недоволен результатом.

А в целом Рамзан Ахматович всегда дает позитивные эмоции, чтобы мы улучшали свое моральное состояние», – рассказал Ахмед Айдамиров.

По итогам завершившегося сезона «Ахмат» с 35 очками занял десятое место в Мир .

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом «Ахмата» – ранее его назначили министром спорта региона. Даудов покинул пост в клубе после почти 13 лет работы