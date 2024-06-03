Гендиректор «Ахмата» о Рамзане Кадырове: «Много расстраивали его в этом году, постараемся больше этого не допускать. Он всегда интересуется делами команды, дает позитивные эмоции»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Политика Ахмед Айдамиров Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Ахмата» рассказал об общении с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Рамзан Ахматович всегда интересуется делами команды.

В этом году мы его, к сожалению, много расстраивали. Постараемся больше этого не допускать. Нам он ничего не говорил, но мы знали: он недоволен результатом.

А в целом Рамзан Ахматович всегда дает позитивные эмоции, чтобы мы улучшали свое моральное состояние», – рассказал Ахмед Айдамиров.

По итогам завершившегося сезона «Ахмат» с 35 очками занял десятое место в Мир РПЛ.

18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом «Ахмата» – ранее его назначили министром спорта региона. Даудов покинул пост в клубе после почти 13 лет работы

10 комментариев
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Не вижу в тексте извинений
Уволен
На должность гендиректора ФК Ахмат предлагаю рассмотреть кандидатуру Адама Кадырова
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Нашли человека, который бутылку в игрока кинул в матче с Зенитом?
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Скоро извинениями не отделаетесь
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Династии Кадыровых надо всем вместе на стадион ходить, с мегафоном, как это делал президент Чечни в прош годы. Полезно будет для игроков )).😁
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По ходу осталось два три понедельника
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Если бы игроки Ахмата были бы поумнее, то завоевали бы право выступать в Лучшей лиге мира, чтобы потом каждый тур радовать руководителя.
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Ответ Pro_Zenit_7
Нашли человека, который бутылку в игрока кинул в матче с Зенитом?
Конечно нет дон
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а что не так с моральным состоянием, Ахмед Айдамиров, можно поподробнее?
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Ответ Mike 60
Династии Кадыровых надо всем вместе на стадион ходить, с мегафоном, как это делал президент Чечни в прош годы. Полезно будет для игроков )).😁
А что ж нынче не делает ?
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