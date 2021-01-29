Андрей Семенов: «О Кадырове сложились позитивные впечатления. Видно, человек сильный»

Защитник рассказал о впечатлениях от общения с почетным президентом клуба и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

– Расскажи о жизни в Чечне. Все устраивает?

– Когда моя дочка была маленькой, мне было комфортно, потому что семья рядом. Никуда ездить не нужно. Поверьте, в Чечне есть куда съездить, это и горы, например. Мест очень много. Сейчас же у меня дочка пошла в школу, и ездить туда-сюда стало неудобно.

Для молодого футболиста, который хочет развиваться, Грозный – почему нет? Ты приезжаешь и концентрируешься на футболе. И никакие рестораны, клубы, как в Москве, тебя не отвлекают.

– Что тебя больше всего удивило в Чечне?

– Единственное, что бросается в глаза, – это то, что в Грозном бывает очень жарко! Плюс 40-45, но при этом все ходят в штанах. Ну а так... Все, больше ничего такого.

– Ты общался с Рамзаном Кадыровым?

– Пересекались пару раз. На переименовании футбольного клуба, например. Чувствуется сильная аура! Видно, что человек сильный. Позитивные впечатления о нем сложились, – сказал Семенов.