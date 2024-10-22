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  • Неймар поздравил Эстевана, побившего его рекорд по «гол+пас» в чемпионате Бразилии для игроков до 18 лет. У вингера «Палмейраса» и «Челси» 10+8 в 24 играх
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Неймар поздравил Эстевана, побившего его рекорд по «гол+пас» в чемпионате Бразилии для игроков до 18 лет. У вингера «Палмейраса» и «Челси» 10+8 в 24 играх

Неймар поздравил Эстевана, побившего его рекорд в чемпионате Бразилии.

17-летний вингер «Палмейраса» побил рекорд Неймара по результативности в чемпионате Бразилии в возрасте до 18 лет. 

После гола и ассиста в матче с «Жувентуде» (5:3) на счету Эстевана стало 18 (10+8) очков по системе «гол+пас» в 24 играх. У Неймара в сезоне-2009 было 16 (10+6) очков в 33 играх за «Сантос». 

«Поздравляю Эстевана с побитым рекордом. Продолжай сиять и радовать всех своим футболом», – написал 32-летний форвард «Аль-Хилаля» в сториз соцсети. 

Напомним, что следующим летом Эстеван должен присоединиться к «Челси». В июне этого года лондонцы купили игрока за 34+27 миллионов евро.

Фото: соцсеть Неймара.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Неймара
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