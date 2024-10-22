Неймар поздравил Эстевана, побившего его рекорд по «гол+пас» в чемпионате Бразилии для игроков до 18 лет. У вингера «Палмейраса» и «Челси» 10+8 в 24 играх
Неймар поздравил Эстевана, побившего его рекорд в чемпионате Бразилии.
17-летний вингер «Палмейраса» побил рекорд Неймара по результативности в чемпионате Бразилии в возрасте до 18 лет.
После гола и ассиста в матче с «Жувентуде» (5:3) на счету Эстевана стало 18 (10+8) очков по системе «гол+пас» в 24 играх. У Неймара в сезоне-2009 было 16 (10+6) очков в 33 играх за «Сантос».
«Поздравляю Эстевана с побитым рекордом. Продолжай сиять и радовать всех своим футболом», – написал 32-летний форвард «Аль-Хилаля» в сториз соцсети.
Напомним, что следующим летом Эстеван должен присоединиться к «Челси». В июне этого года лондонцы купили игрока за 34+27 миллионов евро.
Фото: соцсеть Неймара.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Неймара
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