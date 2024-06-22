«Челси» купил Эстевана за 34+27 млн евро. 17-летний форвард присоединится к команде следующим летом
«Челси» объявил о трансфере 17-летнего форварда Эстевана.
Об этом объявила пресс-служба лондонцев. Бразилец присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Палмейрасу» фиксированную сумму в размере 34 млн евро плюс бонусы: 6 млн – в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.
Также предусмотрен бонус за «Золотой мяч» до 2033 года.
Статистику Эстевана можно увидеть здесь.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
раньше покупали бразильских ноунеймов у португальских клубов, теперь решили покупать напрямую, подешевле.
скоро будут с 12-летними заключать контракт, чтобы еще дешевле было
В случае с Эстеваном нам остаётся полагаться только на прессу и она у него крайне хорошая.
рост, вес: 173/66-нападенец (176/62 - вингер). 2023: играл 2677 мин. ( 341 мин. ). Гол+пас: 14 ( 6 ). 2024: 1798 мин. ( 1048 ). Гол+пас 9 ( 7 ) Итоги: 1. В контракте прописан бонус: 6 млн – в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас». Такой же пункт есть у Эндрика. Его под эти бонусы Палмейрас "прокачивал" год, с прошлого лета. Такой же "путь" предстоит пройти Эстевао. Короче: два таланта, за которыми будет интересно наблюдать в будущем... тогда и сравним:)
Спасибо что заметил.
АПЛ - 6 титулов
КА - 8 титулов
КАЛ - 5 титулов
ЛЧ и ЛЕ - по 2 титула
много таких середняков знаешь?