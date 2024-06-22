«Челси» купил Эстевана за 34+27 млн евро. 17-летний форвард присоединится к команде следующим летом

«Челси» объявил о трансфере 17-летнего форварда Эстевана.

Об этом объявила пресс-служба лондонцев. Бразилец присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что « » заплатит « » фиксированную сумму в размере 34 млн евро плюс бонусы: 6 млн – в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.

Также предусмотрен бонус за «Золотой мяч» до 2033 года.

Статистику Эстевана можно увидеть здесь.

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