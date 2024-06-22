«Челси» купил Эстевана за 34+27 млн евро. 17-летний форвард присоединится к команде следующим летом

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Эстеван Футбол

«Челси» объявил о трансфере 17-летнего форварда Эстевана.

Об этом объявила пресс-служба лондонцев. Бразилец присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Палмейрасу» фиксированную сумму в размере 34 млн евро плюс бонусы: 6 млн – в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас», 17 млн – бонусы, когда он будет играть за «Челси», 4 млн – сложные бонусы.

Также предусмотрен бонус за «Золотой мяч» до 2033 года.

Статистику Эстевана можно увидеть здесь.

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39 комментариев
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Продавать готовых игроков, чтобы купить за эти деньги ноунеймов. Вот так и превращают действующего обладателя ЛЧ в средняка
+48
-8
+40
еще одна темная лошадка из Бразилии.
раньше покупали бразильских ноунеймов у португальских клубов, теперь решили покупать напрямую, подешевле.
скоро будут с 12-летними заключать контракт, чтобы еще дешевле было
+14
-2
+12
Ответ граф Якунин
Ты наверное спал - Челси уже давно не действующий обладатель лч. Более того, Челси действующий середняк
хороший такой середняк - 6 место в АПЛ, финал КАЛ, полуфинал КА
+9
-3
+6
Скоро будет: ’Челси купил за 0.5+125млн и подписал до конца карьеры’
+9
-4
+5
Ответ Born is the King
Продавать готовых игроков, чтобы купить за эти деньги ноунеймов. Вот так и превращают действующего обладателя ЛЧ в средняка
Ты наверное спал - Челси уже давно не действующий обладатель лч. Более того, Челси действующий середняк
+20
-16
+4
Ответ onsigne
Комментарий удален пользователем
за каждого отдали по 15 млн евро, зачем врать?
+3
0
+3
Ответ Chelsea`s Lev
Поздравляю болел Челси с супер-покупками двух вундеров, Кендри Паэса и Эстевао, которые придут летом 2025. Со времён Азара, у Челси не было таких приобретений:)
Коул Палмер
+2
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+2
Ответ Любезный Коссутий
как вы вычисляете "крутость"? у него 2 гола, за 2 сезона, причем, играет он, судя по всему, совсем не регулярно.. поделитесь формулой
Ему недавно исполнилось 17 лет. Чем старше становится, тем чаще играет. Вызван в сборную на Копу, где наверняка дебютирует.
В случае с Эстеваном нам остаётся полагаться только на прессу и она у него крайне хорошая.
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Сравниваем стату двух бразило-талантов, играющих в Палмейрас, Хендрик (Реал) - Эстевао (Челси, в скобках) : родился: 21.08.2006 ( 24.04.2007 - на 8 месяцев моложе )
рост, вес: 173/66-нападенец (176/62 - вингер). 2023: играл 2677 мин. ( 341 мин. ). Гол+пас: 14 ( 6 ). 2024: 1798 мин. ( 1048 ). Гол+пас 9 ( 7 ) Итоги: 1. В контракте прописан бонус: 6 млн – в зависимости от выступлений футболиста за «Палмейрас». Такой же пункт есть у Эндрика. Его под эти бонусы Палмейрас "прокачивал" год, с прошлого лета. Такой же "путь" предстоит пройти Эстевао. Короче: два таланта, за которыми будет интересно наблюдать в будущем... тогда и сравним:)
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Ответ Любезный Коссутий
еще одна темная лошадка из Бразилии. раньше покупали бразильских ноунеймов у португальских клубов, теперь решили покупать напрямую, подешевле. скоро будут с 12-летними заключать контракт, чтобы еще дешевле было
уже что такое похожее было,зимой вокруг совсем какого-то киндера слухи ходили по перевозке его в Европу
+1
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+1
Поздравляю болел Челси с супер-покупками двух вундеров, Кендри Паэса и Эстевао, которые придут летом 2025. Со времён Азара, у Челси не было таких приобретений:)
+1
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+1
Скоро кто-то реально купит Абелардо
+1
0
+1
Ответ Chelsea`s Lev
Поздравляю болел Челси с супер-покупками двух вундеров, Кендри Паэса и Эстевао, которые придут летом 2025. Со времён Азара, у Челси не было таких приобретений:)
Норм рофлиш
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’Ноунеймы мои ноунеймы" - добавил Боули
+1
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Есть продвинутая статистика которая не только в голах измеряется))
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Ответ onsigne
"по" лишнее, а пост не редактируется. Спасибо что заметил.
ок, сорри за наезд
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Ответ *MVP*
за каждого отдали по 15 млн евро, зачем врать?
"по" лишнее, а пост не редактируется.
Спасибо что заметил.
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Ответ Любезный Коссутий
еще одна темная лошадка из Бразилии. раньше покупали бразильских ноунеймов у португальских клубов, теперь решили покупать напрямую, подешевле. скоро будут с 12-летними заключать контракт, чтобы еще дешевле было
Так и будет, вопрос времени
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Ответ Акер
Хаха да это явный повод для такой суммы. Как же меня удивляют некоторые фанаты Челси с этого сайта, удел которых только кидать минусы на горькую правду. А по сути правду уже озвучил Born is the King
да при чем здесь горькая правда? Эстеван - один из лучших молодых Бразилии, как и Эндрик. это явная попытка угадать с топом на ближайшие 10 лет, и это точно лучше, чем покупки мудриков
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Ответ *MVP*
у него еще 2 передачи есть, 2+2 для 17 лет сильно
Хаха да это явный повод для такой суммы. Как же меня удивляют некоторые фанаты Челси с этого сайта, удел которых только кидать минусы на горькую правду. А по сути правду уже озвучил Born is the King
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Ответ Акер
2 гола за 10 матчей, а в остальном только пиар и какой-то возможный когда-то там потенциал. За что такая сумма? Почему нельзя эти деньги вложить в опытных игроков, чтоб усилить состав прямо сейчас.
у него еще 2 передачи есть, 2+2 для 17 лет сильно
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Ответ marcus_flint
Он Эстевао, а не Эстеван
..синхронно, однако:)
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Ответ граф Якунин
Взять тотал по очкам за два последние сезона и вуаля, 76 игр 29 побед, ниже Брайтона. Кто это если не середняк?
почему тогда 2? бери 10, там 2 ЛЧ. или не так удобно уже?
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Непонятно, почему Estêvão перевели как Эстеван,а не Эстевао?
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Он Эстевао, а не Эстеван
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давай
АПЛ - 6 титулов
КА - 8 титулов
КАЛ - 5 титулов
ЛЧ и ЛЕ - по 2 титула

много таких середняков знаешь?
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Вот мне интересно: год тому, когда Реал купил такого же по таланту пацана Эндрика, на тех же условиях, на этом сайте стаяла такая же пессимистическая тошнота?
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Школу закончит и сразу в команду
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Это у Реала так срабатывает, а не у жирного пендоса
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Покатается по арендам 2-3 года, в итоге сольют за 10 млн?! Очень рискованно покупать детей за такие деньги !
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