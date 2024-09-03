Эстеван о Винисиусе: «Лучший игрок мира на сегодняшний день. Он мой пример для подражания»

Эстеван назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира на данный момент.

17-летний нападающий « », который присоединится к « » летом 2025 года, впервые был вызван в сборную – на матчи с Эквадором и Парагваем.

«Я встретился с игроками сборной за обедом, и сильнее всего я нервничал при виде – из-за всего, что он олицетворяет, из-за того, что он делает в « ». Для меня он лучший игрок мира на сегодняшний день. Он является моим примером для подражания.

Все эти парни играют в Лиге чемпионов, и у меня бегут мурашки по коже от этого. Я надеюсь многому научиться», – сказал Эстеван.