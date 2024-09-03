Эстеван о Винисиусе: «Лучший игрок мира на сегодняшний день. Он мой пример для подражания»

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Эстеван Футбол

Эстеван назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира на данный момент.

17-летний нападающий «Палмейраса», который присоединится к «Челси» летом 2025 года, впервые был вызван в сборную Бразилии – на матчи с Эквадором и Парагваем. 

«Я встретился с игроками сборной за обедом, и сильнее всего я нервничал при виде Винисиуса – из-за всего, что он олицетворяет, из-за того, что он делает в «Реале». Для меня он лучший игрок мира на сегодняшний день. Он является моим примером для подражания. 

Все эти парни играют в Лиге чемпионов, и у меня бегут мурашки по коже от этого. Я надеюсь многому научиться», – сказал Эстеван.

11 комментариев
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Найди себе получше пример, парень
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В топ-10 по футбольным качествам и в антитоп-10 по человеческим качествам. Выбирать себе в кумиры нытика - соболезную.
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Ну не знаю...
Вообще по поводу лучших из лучших это вкусовщина на мой взгляд.
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Играет то он невероятно. Однако, чтобы быть примером, тебе как минимум нужно быть достойным мужиком с правильным воспитанием. Здесь у винни проблемы, мягко говоря.
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Как игрок он классный, но как человек полное говно, и такое наблюдается за многими футболистами вардрида, все такие высокомерные !
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Лучше примеров для подражания больше, чем этому типу кажется)
Месси, Джеррард, Лэмпард, Дель Пьеро, Кейн, Холланд, Салах, Рюдигер, ...
Я могу ещё пару десятков назвать.
Но не Винисиуса точно.
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Совсем не в форме сейчас !
Толи дело Холланд лето отдохнул и в полном порядке !
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Ответ Александр Александров_1116356972
Как игрок он классный, но как человек полное говно, и такое наблюдается за многими футболистами вардрида, все такие высокомерные !
Кулес пишет про покупку судей. Это как приложить ствол к виску и кричать другому, что он самоубийца)
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