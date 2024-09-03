Эстеван о Винисиусе: «Лучший игрок мира на сегодняшний день. Он мой пример для подражания»
Эстеван назвал Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира на данный момент.
17-летний нападающий «Палмейраса», который присоединится к «Челси» летом 2025 года, впервые был вызван в сборную Бразилии – на матчи с Эквадором и Парагваем.
«Я встретился с игроками сборной за обедом, и сильнее всего я нервничал при виде Винисиуса – из-за всего, что он олицетворяет, из-за того, что он делает в «Реале». Для меня он лучший игрок мира на сегодняшний день. Он является моим примером для подражания.
Все эти парни играют в Лиге чемпионов, и у меня бегут мурашки по коже от этого. Я надеюсь многому научиться», – сказал Эстеван.
Вообще по поводу лучших из лучших это вкусовщина на мой взгляд.
Месси, Джеррард, Лэмпард, Дель Пьеро, Кейн, Холланд, Салах, Рюдигер, ...
Я могу ещё пару десятков назвать.
Но не Винисиуса точно.
Толи дело Холланд лето отдохнул и в полном порядке !