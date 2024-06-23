«Эстеван – лучший бразильский игрок после Неймара, но ему надо возмужать». Директор академии «Палмейраса» о 17-летнем новичке «Челси»

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Эндрик Эстеван Футбол

Директор академии «Палмейраса» сравнил Эстевана из «Челси» с Неймаром и Эндриком.

Вчера лондонский клуб объявил о трансфере 17-летнего бразильского форварда. Игрок присоединится к команде следующим летом, когда ему исполнится 18 лет.

«Эстеван – лучший игрок, которого породил бразильский футбол со времен Неймара. Смотришь на него и влюбляешься.

Он уже впечатляет своей техникой, но, как и Неймар на том же этапе своей карьеры, он еще не созрел физически и не так силен, как Эндрик, поэтому ему еще предстоит возмужать.

Это поражает всех и заставляет думать, что он достигнет гораздо более высокого уровня», – заявил глава академии «Палмейраса» Жоао Пауло Сампайо.

«Челси» купил Эстевана за 34+27 млн евро. 17-летний форвард присоединится к команде следующим летом

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2 комментария
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Таких новых неймаров каждый год с пятак. Потом к 30 годам во вторых лигах Бразилии оказываются или в чемпионате Индонезии
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На одной базе отдыха кота встретил, зовут тоже Эстеван.Поражал своей техникой, мясо воровал филигранно. До сих пор в недоумении, кто его так умудрился назвать.
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