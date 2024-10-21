Шахин об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде: «Это не связано со слежкой – мы и «Реал» смотрели матчи друг друга. Я просто хотел дать игрокам провести больше времени дома»
Нури Шахин объяснил, почему «Боруссия» решила не тренироваться в Мадриде.
Ранее появилась информация, что клуб из Дортмунда не будет тренироваться на поле «Реала» перед завтрашней игрой 3-го тура Лиги чемпионов, опасаясь слежки.
– Почему команда тренировалась в Дортмунде? Это связано со слежкой?
– В ближайшие недели у нас будет много выездных матчей, и мы хотим использовать наши возможности по максимуму. Я читал про слежку, но это не связано с ней. Сегодня нам доступны для анализа любые видеозаписи. Я просто хотел дать игрокам провести немного больше времени дома.
– Имеет ли значение, тренируетесь вы дома или на месте?
– Единственное различие – тренировка после перелета, после двух часов в самолете. Это единственная причина. «Реал» смотрели наши матчи, а мы – их игры, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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