Шахин об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде: «Это не связано со слежкой – мы и «Реал» смотрели матчи друг друга. Я просто хотел дать игрокам провести больше времени дома»

Нури Шахин объяснил, почему «Боруссия» решила не тренироваться в Мадриде.

Ранее появилась информация , что клуб из Дортмунда не будет тренироваться на поле «Реала » перед завтрашней игрой 3-го тура Лиги чемпионов, опасаясь слежки.

– Почему команда тренировалась в Дортмунде? Это связано со слежкой?

– В ближайшие недели у нас будет много выездных матчей, и мы хотим использовать наши возможности по максимуму. Я читал про слежку, но это не связано с ней. Сегодня нам доступны для анализа любые видеозаписи. Я просто хотел дать игрокам провести немного больше времени дома.

– Имеет ли значение, тренируетесь вы дома или на месте?

– Единственное различие – тренировка после перелета, после двух часов в самолете. Это единственная причина. «Реал» смотрели наши матчи, а мы – их игры, – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».