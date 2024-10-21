«Реал» перед «Боруссией» и «Барсой» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. С «Сельтой» Тчуамени был третьим, когда команда владела мячом

«Реал» изменил тактическую схему перед матчами с «Боруссией» и «Барсой».

В игре десятого тура Ла Лиги с «Сельтой» (2:1) мадридский клуб использовал вариант, при котором Орельен Тчуамени опускался на позицию третьего центрального защитника, когда «Реал » владел мячом.

По информации Marca, команда отказалась от дальнейшего применения этой схемы. Эксперимент был признан неудачным, и «Реал» вернулся к привычному для игроков расположению на поле.

Следующую игру мадридцы проведут 22 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов с «Боруссией », а уже 26-го встретятся с «Барселоной » в 11-м туре Ла Лиги.

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