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  • «Реал» перед «Боруссией» и «Барсой» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. С «Сельтой» Тчуамени был третьим, когда команда владела мячом
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«Реал» перед «Боруссией» и «Барсой» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. С «Сельтой» Тчуамени был третьим, когда команда владела мячом

«Реал» изменил тактическую схему перед матчами с «Боруссией» и «Барсой».

В игре десятого тура Ла Лиги с «Сельтой» (2:1) мадридский клуб использовал вариант, при котором Орельен Тчуамени опускался на позицию третьего центрального защитника, когда «Реал» владел мячом.

По информации Marca, команда отказалась от дальнейшего применения этой схемы. Эксперимент был признан неудачным, и «Реал» вернулся к привычному для игроков расположению на поле.

Следующую игру мадридцы проведут 22 октября в рамках третьего тура Лиги чемпионов с «Боруссией», а уже 26-го встретятся с «Барселоной» в 11-м туре Ла Лиги.

Новая схема «Реала», нейтрализация Холанда и главные романтики Европы. Тактика топ-лиг

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoБоруссия Дортмунд
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoтактика
logoОрельен Тчуамени
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