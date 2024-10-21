Тчуамени не завершил тренировку с «Реалом», возможна мышечная травма. Мадридцы сыграют с «Боруссией» и «Барсой» на неделе
Орельен Тчуамени не смог завершить тренировку с «Реалом».
Как утверждает El Chiringuito TV, полузащитник «Мадрида» мог получить мышечную травму.
Пока неизвестны подробности о характере повреждения, а также о сроках восстановления игрока.
Завтра «Реал» сыграет с «Боруссией» в матче общего этапа Лиги чемпионов, 26 октября «Мадрид» примет «Барселону» в Ла Лиге.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Chiringuito TV
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