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Тчуамени не завершил тренировку с «Реалом», возможна мышечная травма. Мадридцы сыграют с «Боруссией» и «Барсой» на неделе

Орельен Тчуамени не смог завершить тренировку с «Реалом».

Как утверждает El Chiringuito TV, полузащитник «Мадрида» мог получить мышечную травму. 

Пока неизвестны подробности о характере повреждения, а также о сроках восстановления игрока. 

Завтра «Реал» сыграет с «Боруссией» в матче общего этапа Лиги чемпионов, 26 октября «Мадрид» примет «Барселону» в Ла Лиге. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: El Chiringuito TV
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