Тчуамени не завершил тренировку с «Реалом», возможна мышечная травма. Мадридцы сыграют с «Боруссией» и «Барсой» на неделе

Орельен Тчуамени не смог завершить тренировку с «Реалом».

Как утверждает El Chiringuito TV, полузащитник «Мадрида» мог получить мышечную травму.

Пока неизвестны подробности о характере повреждения, а также о сроках восстановления игрока.

Завтра «Реал » сыграет с «Боруссией» в матче общего этапа Лиги чемпионов, 26 октября «Мадрид» примет «Барселону» в Ла Лиге.