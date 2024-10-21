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Тебас о класико: «Барса» на подъеме, шансы на победу есть. Говорят, «Реалу» все дается с трудом, но он выигрывает»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о предстоящем матче «Реала» и «Барсы».

26 октября «Мадрид» примет каталонский клуб в матче 11-го тура чемпионата Испании

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. Мадридцы идут вторыми, отставая на 3 очка. 

– «Барса» является фаворитом в класико? 

– С учетом текущей ситуации, у нее, безусловно, есть шансы на победу. Хотя все говорят, что «Реалу» дается все с трудом, но он выигрывает. Так что это важный матч, в котором любой может победить.

У меня есть ощущение, что «Барса» сейчас на подъеме, чего никто не ожидал в предсезонке. Возможно, это заставляет нас видеть их сильнее, чем они есть на самом деле, – заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
logoКласико
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