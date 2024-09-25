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  • Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Ощущение, что карточки дают тем, кто играет лучше всех. Налицо конфликт интересов с Mediapro, имеющей отношение к одной из команд»
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Клубное ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Ощущение, что карточки дают тем, кто играет лучше всех. Налицо конфликт интересов с Mediapro, имеющей отношение к одной из команд»

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом».

«Проблема с карточками серьезна, и с тем темпом, в котором мы играем, их часто получают нападающие, поскольку они очень агрессивны. «Реал» столкнулся с режимом, и [болельщики] пели: «Коррупция в Федерации» и «Негрейра, Негрейра». Винисиуса остановили ударом по ногам, и он получил желтую карточку. Это Ла Лига Тебаса.

Приближается класико. «Мадрид» провел 39 матчей без поражений, а в воскресенье играет в дерби, в котором в прошлом году им пришлось реализовывать три пенальти», – заявили в эфире клубного ТВ.

После этого основное внимание было уделено Mediapro, компании, ответственной за трансляцию матчей.

«Сюжет, придуманный Mediapro, будет транслироваться по телевидению, и это происходит уже несколько лет. Телевидение «Реала» хочет положить конец этим манипуляциям. Тот, кто это делает, так же виновен, как и тот, кто это допускает.

Семь желтых карточек в двух матчах. Два подозрительно похожих друг на друга судейских выступления, которые создают ощущение, что есть что-то помимо судейства. Налицо очевидный конфликт интересов с компанией, у которой есть деловые отношения с одной из команд.

Когда мы узнали, что судить матч [с «Алавесом»] будет Муньис Руис, то поняли, что произойдет. После матча «Реал» – «Бетис», где не назначили три пенальти, судить этот матч было наградой. Не было ни одного офсайда или пенальти. Подозрительно, что тот, кто ошибается, тут же получает карточку. Благодаря этим судьям через несколько туров многие игроки будут пропускать матчи. Создается ощущение, что больше всего предупреждений получают те, кто играет лучше всех: Модрич, Беллингем», – было сказано в репортаже.

Клубное ТВ «Реала» о 4 желтых мадридцам в матче с «Алавесом»: «Отвратительное судейство. Злоупотребление властью, высокомерное поведение. Что-то назревает, это подозрительно»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЭспаньол
logoЛа Лига
logoсудьи
logoАлавес
logoЛука Модрич
Хавьер Тебас
видеоповторы
Алехандро Муньис Руис
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
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