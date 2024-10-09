Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google

Хавьер Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратства.

Проблема интернет-пиратства в спорте была главной темой выступления президента испанской лиги на Генеральной ассамблее ООН.

По его словам, лига борется с нелегальным стримингом матчей чемпионата Испании уже более 11 лет. Он вновь назвал пиратство «самой большой проблемой в мире футбола и спортивной индустрии в целом».

Согласно оценке Тебаса, финансовые потери Ла Лиги из-за нелегальных трансляций составляют 700 млн евро в год – 300 млн в Испании и еще 400 млн в остальном мире.

В этом сезоне Ла Лига заручилась согласием судебных инстанций и начала штрафовать стримеров, получавших незаконный доступ к контенту.

Утверждается, что были выписаны «тысячи» штрафов на сумму до 450 евро. Тебас утверждает, что значительная часть штрафов была выплачена, а оштрафованные лица прекратили заниматься пиратством.

Также президент Ла Лиги отметил, что организация подготовила 70 судебных исков против компании Google , которую считает соучастником организации пиратских трансляций.

Глава Ла Лиги Тебас о росте доли пиратских трансляций футбола: «Google и Apple в ответе за это. Самая важная проблема для спортивной индустрии»

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»