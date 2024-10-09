  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google
18

Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратских трансляций. Лига начала штрафовать нелегальных стримеров и подготовила 70 исков к Google

Хавьер Тебас заявил, что Ла Лига ежегодно теряет по 700 млн евро из-за пиратства.

Проблема интернет-пиратства в спорте была главной темой выступления президента испанской лиги на Генеральной ассамблее ООН. 

По его словам, лига борется с нелегальным стримингом матчей чемпионата Испании уже более 11 лет. Он вновь назвал пиратство «самой большой проблемой в мире футбола и спортивной индустрии в целом».

Согласно оценке Тебаса, финансовые потери Ла Лиги из-за нелегальных трансляций составляют 700 млн евро в год – 300 млн в Испании и еще 400 млн в остальном мире. 

В этом сезоне Ла Лига заручилась согласием судебных инстанций и начала штрафовать стримеров, получавших незаконный доступ к контенту.

Утверждается, что были выписаны «тысячи» штрафов на сумму до 450 евро. Тебас утверждает, что значительная часть штрафов была выплачена, а оштрафованные лица прекратили заниматься пиратством. 

Также президент Ла Лиги отметил, что организация подготовила 70 судебных исков против компании Google, которую считает соучастником организации пиратских трансляций. 

Глава Ла Лиги Тебас о росте доли пиратских трансляций футбола: «Google и Apple в ответе за это. Самая важная проблема для спортивной индустрии»

Хавьер Тебас: «Если ввести в гугле «купить кокаин» или «секс с детьми», ничего не появится. Но если написать «футбол бесплатно», то появится, хотя это воровство»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Forbes
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
болельщики
Хавьер Тебас
интернет
logoGoogle
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Присоединяйтесь к исследованию от Спортса’‘! Это поможет нам стать лучше
255 минут назадОпрос
Клопп станет руководителем футбольного направления в «Ред Булл». Он может уйти досрочно, если будет приглашение от сборной Германии (Sky)
2457 минут назад
Иньеста завершил карьеру, матч России и «неофициальной» сборной Пакистана, Шестеркин отклонил предложение на 88 млн долларов, сын Кадырова требует от чеченцев не драться в поп-MMA и другие новости
16сегодня, 06:10
Радимов предложил устроить матч сборной России с бразильцами из РПЛ: «У нас их достаточно. И все это с бразильским флагом, гимном и красивым антуражем»
52сегодня, 05:40
Как влюбить в футбол детей из сел? Рассказываем на примере из Тверской области
сегодня, 05:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ред Булл» объявил о назначении Клоппа главой глобального футбольного направления. Он не будет участвовать в повседневной деятельности клубов
10 минут назад
Тренер Испании де ла Фуэнте о том, что у него все еще нет нового контракта: «Для победителя Евро это ненормально. Не знаю, могло ли такое произойти с Луисом Энрике»
20 минут назад
Роналду все еще продает дом в Англии, где жил после возвращения в «МЮ». Цена снижена с 5,5 до 5 млн фунтов
17сегодня, 06:22
Тетрадзе о «Динамо»: «Личка – классный тренер. Ему нужно еще немного времени, чтобы создать отличную команду. На чемпионскую нужно 2 сезона»
9сегодня, 05:15
Премьер Испании – Иньесте: «Ты забил гол всей нашей жизни и подарил стране первую победу на ЧМ. Легенда футбола и образцовый человек. Желаю удачи на новом этапе»
8сегодня, 04:25