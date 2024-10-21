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«Краснодар» просто съел «Спартак»! На Кордобе висели по два человека, а не успевали вообще». Колыванов про 3:0

Игорь Колыванов оценил разгром «Спартака» «Краснодаром» (0:3) в Мир РПЛ.

— Многие говорят, что «Спартак» в этом матче сыграл не в свой футбол. Так это как раз «Краснодар» и не дал сопернику этого сделать. Я приблизительно так и думал, что «Спартаку» будет непросто. 

В этом году «Краснодар» — очень мощная команда, физически все игроки выглядят очень здорово, нет никакого дисбаланса, приятно смотреть – прессинг, атака. «Спартак» пытался что-то создать, но не очень получалось. Так, была пара моментов в концовке…

— Схема Станковича с тремя центральными защитниками — ключевая ошибка?

— Наверное, одна из ключевых. Если три пропускаешь у себя дома — как еще это расценивать? Но я думаю, даже если бы они играли в привычные два центральных защитника, «Краснодар» все равно бы их обыграл. «Краснодар» в этом матче просто съел «Спартак»! На Кордобе висели по два человека, а не успевали вообще. Как будто не футбол, а дзюдо.

— И у Барко в этом матче ничего не получилось. Тревожный звонок?

— Барко — один из тех, кто хоть что-то пытался сделать, как-то наладить игру. Но такое впечатление, что все ждут, что один Барко что-то сделает, разыграет в центральной зоне. В этом матче не получилось. Но где были остальные? «Спартак» — это же не только Барко, – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoИгорь Колыванов
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
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