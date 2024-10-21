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«Байер» готовится к возможному уходу Алонсо – он интересен «Ман Сити» и «Реалу». На замену рассматривают Хенесса и Вагнера

«Байер» готовится к возможному уходу Хаби Алонсо в конце сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах испанского тренера заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити» – при этом «горожане», как сообщалось ранее, проявляют предметный интерес в связи с вероятным уходом Пепа Гвардиолы в 2025 году. «Ливерпуль» на данный момент не рассматривает назначение Алонсо, так как в клубе довольны работой Арне Слота.

В качестве возможной замены Алонсо «Байер» рассматривает Сандро Вагнера, работающего в штабе сборной Германии, и Себастиана Хенесса, возглавляющего «Штутгарт».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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logoРеал Мадрид
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logoСебастиан Хенесс
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