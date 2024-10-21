«Байер» готовится к возможному уходу Алонсо – он интересен «Ман Сити» и «Реалу». На замену рассматривают Хенесса и Вагнера

«Байер» готовится к возможному уходу Хаби Алонсо в конце сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах испанского тренера заинтересованы «Реал » и «Манчестер Сити » – при этом «горожане», как сообщалось ранее, проявляют предметный интерес в связи с вероятным уходом Пепа Гвардиолы в 2025 году. «Ливерпуль» на данный момент не рассматривает назначение Алонсо, так как в клубе довольны работой Арне Слота.

В качестве возможной замены Алонсо «Байер » рассматривает Сандро Вагнера , работающего в штабе сборной Германии, и Себастиана Хенесса, возглавляющего «Штутгарт».