«Байер» готовится к возможному уходу Алонсо – он интересен «Ман Сити» и «Реалу». На замену рассматривают Хенесса и Вагнера
«Байер» готовится к возможному уходу Хаби Алонсо в конце сезона.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах испанского тренера заинтересованы «Реал» и «Манчестер Сити» – при этом «горожане», как сообщалось ранее, проявляют предметный интерес в связи с вероятным уходом Пепа Гвардиолы в 2025 году. «Ливерпуль» на данный момент не рассматривает назначение Алонсо, так как в клубе довольны работой Арне Слота.
В качестве возможной замены Алонсо «Байер» рассматривает Сандро Вагнера, работающего в штабе сборной Германии, и Себастиана Хенесса, возглавляющего «Штутгарт».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости