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Алонсо выиграл 68% матчей в Бундеслиге. Лучше показатели только у Пепа, Флика и Анчелотти

Хаби Алонсо выиграл с «Байером» 68% матчей в Бундеслиге.

Это четвертый показатель среди тренеров в истории турнира, исключая временно назначенных.

Рекорд принадлежит Пепу Гвардиолу – 80% выигранных матчей с «Баварией». В топ-3 также входят представители мюнхенского клуба – Ханс-Дитер Флик (78%) и Карло Анчелотти (73%).

Алонсо выиграл 67 из 100 матчей во главе «Байера». 2,2 очка за игру в Бундеслиге – клубный рекорд

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
logoБавария
logoБайер
logoКарло Анчелотти
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
logoПеп Гвардиола
logoХанс-Дитер Флик
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