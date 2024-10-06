Алонсо выиграл 68% матчей в Бундеслиге. Лучше показатели только у Пепа, Флика и Анчелотти
Хаби Алонсо выиграл с «Байером» 68% матчей в Бундеслиге.
Это четвертый показатель среди тренеров в истории турнира, исключая временно назначенных.
Рекорд принадлежит Пепу Гвардиолу – 80% выигранных матчей с «Баварией». В топ-3 также входят представители мюнхенского клуба – Ханс-Дитер Флик (78%) и Карло Анчелотти (73%).
Алонсо выиграл 67 из 100 матчей во главе «Байера». 2,2 очка за игру в Бундеслиге – клубный рекорд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
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