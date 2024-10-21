Роднина о поддержке клубов государством: «За 30 лет можно научиться зарабатывать. Если бизнес не приносит прибыль, его банкротят, продают или передают»

Ирина Роднина считает, что футбольные клубы должны зарабатывать самостоятельно.

«На спорт мы стали смотреть не только со стороны очков и медалей, мы стали больше обращать внимание на массовый спорт. До этого мы только болели за команды, за сколько купили тех или иных футболистов.

Работая в Государственной думе, мы только обсуждали законопроекты про пиво на стадионах и как делить средства букмекерских контор. В каком состоянии находятся детские тренеры? Что такое клубная работа? Как работает судейство?

Владимир Владимирович Путин затронул тему, что детские соревнования должны быть бесплатными. Мы только за, только обеспечьте! Министерство спорта должно в большей степени поддерживать массовый и детский спорт, а профессиональный спорт должен зарабатывать сам. С какого года у нас профессиональные футбольные клубы? За 30 лет можно научиться зарабатывать.

Если бизнес не приносит прибыль – тогда его или банкротят, или продают, или передают, или берут хорошего менеджера. Слово «профессионал» у нас очень любят, а отвечать за это слово особо никто не хочет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.