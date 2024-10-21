  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роднина о поддержке клубов государством: «За 30 лет можно научиться зарабатывать. Если бизнес не приносит прибыль, его банкротят, продают или передают»
14

Роднина о поддержке клубов государством: «За 30 лет можно научиться зарабатывать. Если бизнес не приносит прибыль, его банкротят, продают или передают»

Ирина Роднина считает, что футбольные клубы должны зарабатывать самостоятельно.

«На спорт мы стали смотреть не только со стороны очков и медалей, мы стали больше обращать внимание на массовый спорт. До этого мы только болели за команды, за сколько купили тех или иных футболистов.

Работая в Государственной думе, мы только обсуждали законопроекты про пиво на стадионах и как делить средства букмекерских контор. В каком состоянии находятся детские тренеры? Что такое клубная работа? Как работает судейство?

Владимир Владимирович Путин затронул тему, что детские соревнования должны быть бесплатными. Мы только за, только обеспечьте! Министерство спорта должно в большей степени поддерживать массовый и детский спорт, а профессиональный спорт должен зарабатывать сам. С какого года у нас профессиональные футбольные клубы? За 30 лет можно научиться зарабатывать.

Если бизнес не приносит прибыль – тогда его или банкротят, или продают, или передают, или берут хорошего менеджера. Слово «профессионал» у нас очень любят, а отвечать за это слово особо никто не хочет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
бизнес
logoВладимир Путин
logoИрина Роднина
Государственная дума
logoСоветский спорт
Политика
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«В России спорт – социальное явление. Огромная признательность руководству страны за поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов в столь непростое время». Гендиректор «Динамо» о бюджетах клубов
657 сентября, 05:45
Депутат Терюшков о Евро: «Покупая права на трансляцию, российские каналы поддерживают дискриминацию России. Это открытое пособничество НАТО, внимание к нему президента – лишь вопрос времени, уверен»
16527 июня, 13:03
Роднина о словах Чеферина про бан молодежных сборных России и влияние правительств: «Пора смириться. Не в первый раз к нам применяются абсолютно несправедливые решения»
1311 июня, 19:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тюкавин, Сергеев и Кривцов – финалисты премии «Джентльмен года»-2024
234 минуты назад
«Динамо» летом отказалось от Антона Миранчука из-за высоких требований. В клубе опасались, что большая зарплата может сказаться на атмосфере («Матч ТВ»)
646 минут назад
«Алавес» готов пригласить Мостового на стажировку: «Нет проблем, чтобы он проанализировал наши тренировки»
3154 минуты назад
Петржела о натурализации Сантоса: «Катастрофа для всего русского спорта. Нужно спрашивать в РФС, потому что это не нормально. В сборной должны играть российские ребята, зачем там бразилец?»
55сегодня, 15:01
Дэдпул Рейнольдс или Галицкий – кто автор цитаты про свой клуб?
сегодня, 15:00Спецпроект
Adidas выпустил коллекцию с участием Месси и рэпера Bad Bunny из Пуэрто-Рико. В нее вошли кастомизированные Adidas Gazelle и бутсы F50
3сегодня, 14:48Фото
Семшов о том, что Барко пнул сумки после замены в игре с «Краснодаром»: «Легионер второго класса – и такое поведение. Нужно уважать нашу страну»
64сегодня, 14:41
Анчелотти извинился перед судьей матча с «Сельтой» за спор с ним: «Я был не прав»
12сегодня, 14:27
Александр Тихонов о натурализации Сантоса: «На легионерах мы не вывезем. Уничтожили баскетбол, это происходит везде. Говорим о патриотизме, о российском спорте – об этом надо думать»
50сегодня, 14:15
Попугай экс-арбитра Пахареса начал петь гимн «Реала», когда рефери был в эфире El Chiringuito. Судья шикал на птицу
66сегодня, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа об игре «Реала»: «Все не так плохо, как вы представляете. Некоторые игроки ушли – адаптация происходит не за месяц и не за два. Мы справимся»
3 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Айна», «Аль-Наср» Роналду сыграет во вторник, «Шанхай» Слуцкого – в среду
14 минуты назадLive
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Тюмень», «Арсенал» играет с «Чайкой»
245 минут назадLive
Анчелотти о Мбаппе: «Предпочитаю, чтобы он забивал, а не прессинговал. Прошу то же, что и у Бензема»
530 минут назад
Корнеев о натурализации Сантоса: «Прекрасное событие для России. Высококлассный футболист, личность с сильным характером»
944 минуты назад
LEON Вторая лига Б. «Чертаново» принимает «Знамя Труда»
3сегодня, 15:01Live
Канчельскис о «Спартаке»: «Из года в год повторятся одна и та же история. В Станковиче нет ничего выдающегося, не назову ни одну его сильную сторону»
6сегодня, 14:58
«Реал» перед «Боруссией» и «Барсой» вернулся к схеме с двумя центральными защитниками. С «Сельтой» Тчуамени был третьим, когда команда владела мячом
3сегодня, 14:57
Анчелотти об отказе «Боруссии» от тренировок в Мадриде из-за боязни слежки: «Нет никаких секретов, у меня достаточно данных, чтобы оценить соперника. Можно посмотреть каждый их матч»
3сегодня, 14:32
Микель Мерино: «Выиграть ЛЧ в «Арсенале» было бы потрясающе, но предстоит долгий путь. Это должно быть целью – начнем с завтрашней победы»
3сегодня, 14:18